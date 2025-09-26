El próximo lunes 29 se conmemorará el Día del Empleado de Comercio en Mar del Plata: «Se trata de un reconocimiento a todos los trabajadores mercantiles»

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata anunció que este año la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, originalmente establecido para el 26 de septiembre, se trasladará al lunes 29, a partir de un acuerdo suscripto con las cámaras empresariales del sector.

De esta manera, el lunes se transformará en feriado para todos los trabajadores mercantiles de la República Argentina, en especial en Mar del Plata, ciudad donde el comercio sostiene la atención de más de 850 mil habitantes y de los dos millones de turistas que la visitan a lo largo del año.

“Se trata de un reconocimiento extraordinario a nuestros compañeros y compañeras mercantiles, que día a día sostienen con esfuerzo y compromiso uno de los sectores más amplios de la economía”, destacó el secretario general del SECZA, Guillermo Bianchi.

El dirigente recordó que este logro no es casual, sino el resultado de años de organización y entendimiento entre trabajadores y empleadores.

“En estas épocas complejas, cara y contra cara, trabajadores y empleadores tenemos que sostener estrategias comunes. El diseño de una política económica que beneficie al conjunto de los trabajadores está íntimamente vinculado al consumo”, señaló Bianchi.

En este marco, el gremio remarcó que recientemente se alcanzó un acuerdo salarial entre las cámaras empresariales y los trabajadores, que buscaba recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, el mismo fue demorado en su homologación por parte del Gobierno Nacional, afectando a 1.500.000 empleados mercantiles en todo el país.

Pese a estas dificultades, el SECZA subrayó que la celebración del Día del Empleado de Comercio es una muestra del reconocimiento mutuo a la actividad mercantil, que incluye desde pequeños comercios familiares hasta grandes superficies, supermercados, shoppings y tiendas.

“Este acuerdo no es un capricho ni una imposición: es el reflejo de la profunda comprensión de la virtud y la identidad de nuestro sector”, concluyó Bianchi.

