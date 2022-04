El Puerto llegó a un acuerdo salarial del 45%

En el marco del conflicto salarial en el puerto que duró dos semanas, este viernes, se conoció que se logró un acuerdo de un 45%. Este medio dialogó con el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba, quién remarcó que “el puerto ya está liberado”.

“Se llegó a un acuerdo del 45% salarial. Para el primer semestre que cuenta en un 27% retroactivo a marzo y un 18% que se vuelve a ajustar en el mes de julio. En septiembre nos volveremos a reunir”, remarcó a El Marplatense.

Asimismo, mencionó que “ningún gremio va a hablar mal de la fuerza de un gremio hermano, por más que uno no esté de acuerdo hay que acompañar. Estuvimos dos semanas, el tema no se recomponía y no se solucionaba, ahí nos convocó el Ministerio de Trabajo y todos los gremios en conjunto para buscar un resultado”.

Respecto a la medida cautelar referida a la exploración petrolera, Trueba, explicó: “hoy está en la cámara de apelación de Mar del Plata, lo que se está esperando es el informe de impacto ambiental que la gente del Ministerio de Ambiente. Allí se va a mostrar todo el trabajo que se hizo y si está todo en orden comenzaría el momento de la exploración sísmica”.

