El Punto Verde llega a Cerrito Sur este viernes: se suma el programa Prevenir con charlas sobre desarrollo sostenible

Este dispositivo itinerante busca darle una segunda vida a materiales que no se descartan en la bolsa verde y recorre distintos espacios públicos. A partir de esta edición, se sumará el Programa PREVENIR que todos los viernes ofrece charlas sobre ambiente y desarrollo sostenible a escuelas primarias y secundarias.

El municipio -a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR)- informó que este viernes, de 9 a 12, el Punto Verde estará en Puán entre Alejandro Korn y José Hernández, junto a la Escuela Municipal 4, en el barrio Cerrito Sur.

En simultáneo, especialistas en gestión ambiental y residuos del EMSUR ofrecerán exposiciones y disertaciones en uso sostenible de los recursos naturales, manejo de residuos sólidos, control de plagas y biodiversidad, entre otros, en el marco del Programa PREVENIR.

En el Punto Verde los vecinos podrán desechar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) -como teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos-, aceite vegetal (AVU) usado en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso con el fin de darles una segunda oportunidad en la cadena productiva.

Además, se recepcionarán residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón que habitualmente se descartan en la bolsa verde. Como forma de compensación ambiental, quienes se acerquen al dispositivo, recibirán un plantín producido por el vivero municipal.

Cabe recordar que el Punto Verde no recibe: ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

El Punto Verde promueve la articulación de acciones para el cuidado del ambiente junto a empresas de triple impacto, en el marco de la gestión integral de residuos.

Quienes deseen conocer el cronograma completo de los Puntos Verdes pueden ingresar en la web.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios