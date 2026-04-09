El reclamo de los universitarios sumará una carpa y corte de calles en el complejo de Peña y Funes

La protesta se enmarca en el reclamo de aplicación de la ley de financiamiento universitaria y mejoras salariales

La Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM) confirmó para la semana próxima una nueva alternativa de protesta con presencia en vía pública que incluirá la instalación de un carpa y corte de calles frente al complejo de Peña y Funes.

La denominada Carpa por la Unidad y la Soberanía, que tendrá expresión nacional y hará base en las distintas casas de estudio públicas del país, recalará en la Universidad Nacional de Mar del Plata los próximos lunes 13 y miércoles 15, ,de 10 a 18, donde se desplegarán gazebos y sillas.

El gremio sumó, como parte de este plan de lucha que apunta en principio a la pronta implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, otra actividad el martes 14 a partir de mediodía y hasta la 17 con un festival que incluirá actividades y presentción de músicos frente a la Catedral, en San Martín y Mitre.

La organización de esta manifestación está en marcha y desde ADUM han solicitado a sus afiliados y docentes en general que se anoten clases, paneles. En el transcurso de próximos días se comunicará sobre la distribución de espacios y acciones.

La protesta está en plena etapa de coordinación y busca ser muy significativa tanto por su formato como por volumen de participación, no solo de docentes y no docentes, que acompañarían la medida, sino también por los docentes de las distintas unidades académicas que acompañan este reclamo.

Fuente: ahoramardelplata

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