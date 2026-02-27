El sector hotelero y gastronómico entregó un duro diagnóstico a Kicillof y pidió medidas urgentes

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata se reunió con el Gobernador para exponer la caída de la rentabilidad, el impacto de la presión tributaria y la necesidad de políticas que combatan la estacionalidad.

Durante su reciente visita a Mar del Plata, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro clave con prestadores y referentes del sector turístico. En ese marco, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, entregó en mano un documento detallado con la situación crítica del sector y una serie de propuestas estratégicas para revertir el escenario actual.

Desde la entidad calificaron la última temporada como «espasmódica», caracterizada por picos de afluencia solo los fines de semana y estadías promedio de apenas 3,5 días. Según expusieron, los niveles de ocupación en enero y febrero no alcanzaron los objetivos mínimos necesarios para considerar el período como satisfactorio. La situación en la gastronomía no es más alentadora: se reportó una caída interanual en la emisión de tickets y una reducción del consumo promedio, lo que ha pulverizado la rentabilidad de las pymes locales.

Reclamos estructurales y competencia desleal

Uno de los ejes centrales del planteo fue la elevada carga tributaria y la creciente competencia desleal de actividades no registradas. Szkrohal hizo hincapié en la necesidad de una solución sistémica para los saldos a favor generados por la doble retención de Ingresos Brutos en operaciones con tarjetas de crédito, un mecanismo que hoy afecta directamente el capital de trabajo de los comercios.

Hacia una matriz productiva diversa

Más allá de la coyuntura, la AEHG destacó la importancia de diversificar la economía de la ciudad. Propusieron potenciar sectores como la industria del conocimiento y la actividad energética offshore, sin descuidar el fortalecimiento del turismo durante todo el año a través de congresos, eventos deportivos y el impulso al turismo joven.

Como cierre del encuentro, la institución propuso formalmente la creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial y el sector privado. El objetivo es diseñar políticas públicas que permitan consolidar a la hotelería y la gastronomía como motores genuinos del desarrollo económico regional y mitigar los efectos de la estacionalidad.

