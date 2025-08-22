El Senado nacional aprobó la ley de financiamiento universitario que el presidente Milei prometió vetar

La Cámara Alta avanzó con el tratamiento, votación y aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno nacional rechaza y que, según anticiparon desde el Ejecutivo, el presidente Javier Milei va a vetar porque no hay fondos previstos para afrontar los gastos que demandarían las erogaciones que propone esta nueva norma.

La norma fue aprobada por la Cámara alta por 58 votos a favor, sólo 10 en contra y 3 abstenciones. Esa amplia mayoría sería suficiente en caso que se tenga que analizar y resolver el veto presidencial prometido, instancia en la que se necesitan dos tercios del cuerpo.

Acompañaron esta aprobación del proyecto los senadores de los bloques Unión por la Patria, UCR y fuerzas provinciales. El rechazo correspondió a los libertarios y las abstenciones fueron de tres legisladores, dos del PRO que solían acompañar al oficialismo en anteriores votaciones y un peronista que también solía alzar su mano a la par de La Libertad Avanza.

La esperada Ley de Financiamiento Universitario establece actualización de partidas presupuestarias para las casas de estudios con aplicación de índices inflacionarios como variable de ajuste. Contempla que este nivel de educación pública reciba un 1% del producto bruto interno (PBI) del país. Además prevé recomposición de haberes para los trabajadores docentes y no docentes con retroactividad y paritarias mensuales.

El gobierno siempre rechazó esta iniciativa porque su cumplimiento requeriría fondos con los que, asegura, no cuenta para atender esos requerimientos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal del Estado nacional.

Este avance en el Senado del proyecto de ley coincide con el desarrollo de un nuevo paro de trabajadores universitarios. En el inicio de esta semana fueron los no docentes quienes llevaron adelante un paro. Este jueves hicieron lo propio los profesores, por 24 horas, y para este viernes continuarán la medida con acciones de visibilización del reclamo. En el caso de Mar del Plata, se prevé un “semaforazo”, con movilización desde el commplejo de Funes y Peña y una ruidosa protesta en Independencia y Peña

.Fuente: Ahora Mar del Plata

