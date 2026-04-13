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El Sindicato de Empleados de Comercio presenta su oferta educativa y de capacitación para afiliados y la comunidad en general

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El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica dió a conocer la amplia oferta con mas de 130 cursos de capacitación disponibles, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación profesional y generar nuevas herramientas para el mundo laboral, así como actividades culturales y sociales.

La organización encabezada por Guillermo Bianchi pone a disposición una variada propuesta, que están pensadas para acompañar el crecimiento personal y laboral de los trabajadores mercantiles, como también la comunidad en general.

Desde el sindicato destacaron que la educación, la formación continua y el acompañamiento a la familia trabajadora son pilares fundamentales para mejorar las condiciones de empleabilidad y de desarrollo de la sociedad.

Oferta de Cursos y capacitaciones en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica:

Secretaría de la Mujer

Cursos y actividades:

Apoyo Escolar Integral

  • Matemática / Físico Química
  • Apoyo Escolar de Inglés
  • Apoyo en Materias de Estudio
    Actividades:
  • Aero-Power GAP
  • Pilates Funcional
  • Yoga
  • Yoga Postural
  • Ritmos Latinos
  • Defensa Personal

Cursos:

  • Pintura en Madera y Otros Materiales
  • Grafología
  • Técnicas de Tejido y Macramé
  • Artesanías, Manualidades y Bijouterie
  • Bordado Mexicano y Telar
  • Confección de Bolsos, Mochilas y Accesorios
  • Manicuría Integral
  • Pestañas, Cejas y Automaquillaje

Secretaría de Previsión

Cursos y actividades:

  • Mi ciudad (historia de Mar del Plata – Historia del tango (letristas y cantantes)
  • Historia del rock
  • Dibujo principiante y zentangle
  • Arte en papel y pintura decorativa
  • Reeducación muscular
  • Taller de arte reciclado y decoupage
  • Caminata y gimnasia al aire libre
  • Introducción a la tecnología (uso de celular)
  • Ritmos fit terapéutico
  • Cine debate
  • Ritmos Fit
  • Taller de movilidad
  • Taller de memoria
  • Gimnasia terapéutica
  • Gimnasia adultos mayores
  • Taller de producción de radioteatro
  • Teatro para adultos
    Secretaría de Educación
  • Robótica y programación para niños (Nivel Inicial)
  • Robótica y programación para niños (Nivel Avanzado)
  • Inteligencia artificial para adultos
  • Inglés para niños (Nivel Inicial)
  • Inglés para adolescentes y adultos (Nivel Inicial)
  • Inglés para adolescentes y adultos (Nivel Intermedio)
  • Inglés conversación para adolescentes y adultos
    Instituto de Formación Técnica Superior Nº 204

Carreras:

Marketing – Resolución 6184/25

  • Administración de Recursos Humanos – Resolución 5311/24
  • Desarrollo de Software – Resolución 5847/19- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial – Resolución 2730/22
    Centro Educativo Nivel Secundario Nº 454
    -Bachiller para adultos con orientación en Economía y Administración
    Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras
    de Mar del Plata y Zona Atlántica

Diplomaturas:

  • Diplomatura Universitaria en gestión y dirección de organizaciones y
    movimientos sindicales y sociales
  • Diplomatura Universitaria en inglés con orientación laboral

Cursos:

  • Bases de datos para la gestión de información en empresas
  • Community Manager
  • Inglés con orientación laboral (Principiante, medio y avanzado)
  • Recursos humanos y gestión de personas
  • E-commerce, ventas y comunicación
  • Relaciones públicas
    Centro de Formación Laboral Nº 404
  • Diseño Gráfico I (Ilustrator – Adobe)
  • Diseño Gráfico II (Photoshop – Adobe)
  • Pensamiento Computacional – Programación
  • Piezas Gráficas y Audiovisuales para Redes Sociales
  • Programador (matutino)
  • Programador (vespertino)
  • Programación Phyton
  • Programación Phyton Avanzado
  • Coordinador Turístico- Recreación de Grupos
  • Inglés Intermedio para Turismo
  • Inglés Principiante para Turismo
  • Inglés Principiante para Negocios
  • Inglés Intermedio para Nego
  • Inglés Principiante para Turismo
  • Inglés Principiante para Negocios
  • Inglés Intermedio para Negocios
  • Operario de Carnicería
  • Auxiliar Contable
  • Gestión Previsional
  • Liquidación de Impuestos
  • Liquidador de Sueldos
  • Marketing de Productos
  • Planillas y Base de Datos (Excel)
  • Tango Gestión
  • Secretaría de Cultura:
  • Cursos y actividades:
  • Juegos Teatrales
  • Teatro
  • Taller de
  • Escritura Expresiva
  • Coro Organismo
  • Folklore
  • Salsa y Bachata
  • Manualidades Infantiles (8 a 12 años)
  • Fotografías
  • Técnicas con Alambre
  • Cerámica
  • Reciclaje y Resignificación
  • Baby Dance (1 a 3 años)
  • Pre – Danza
  • Clásico y Contemporáneo
  • Coreográfico
  • Tango
  • Biodanza
  • Pintura para Adultos (Principiantes y Avanzados)
  • Tecnicatura: «Estilos de Pintura Decorativa»- Taller de Cortos de Cine
  • Dibujo y Pintura (6 a 9 años y 10 a 16 años)
  • Canto
  • Piano (incluye nivel Niños)
  • Guitarra (Adolescentes, Adultos y Niños)
  • Acuarela
  • Dibujo (Nivel I y Nivel II)
  • Área discapacidad:
  • Taller de habilidades para la vida diaria
  • Taller de música
  • Taller de cocina
    Club de invierno:
  • Equinoterapia y Crecim
  • Gym adaptado
  • Pileta terapéutica
  • Pileta escuela
  • Técnicas natatorias
  • Secretaría de Deportes:
  • Actividades para niños -modalidad mixta:
  • Escuela de fútbol
  • Basquet 3 a 12 años
  • Basquet 13 a 17 años
  • Mini femenino
  • Taekwondo
  • Jiu jitsu
  • Gimnasia artística
  • Gimnasia rítmica
  • Escuela de voley- Patín carrera
  • Running
  • Actividades para adultos:
  • Boxeo
  • Funcional
  • Streaching
  • Esferodinamia
  • Basquet masculino +20
  • Basquet masculino +30 y +40
  • Mami hockey
  • Futbol femenino
  • Newcom

Cursos presenciales y virtuales

Cupos limitados

Beneficios especiales para afiliados

Abiertos a la comunidad

📍 Informes e inscripción: en la sede del sindicato o a través de los canales oficiales @Secza_comercio en Instagram

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