El Sindicato de Empleados de Comercio presenta su oferta educativa y de capacitación para afiliados y la comunidad en general

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica dió a conocer la amplia oferta con mas de 130 cursos de capacitación disponibles, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación profesional y generar nuevas herramientas para el mundo laboral, así como actividades culturales y sociales.
La organización encabezada por Guillermo Bianchi pone a disposición una variada propuesta, que están pensadas para acompañar el crecimiento personal y laboral de los trabajadores mercantiles, como también la comunidad en general.
Desde el sindicato destacaron que la educación, la formación continua y el acompañamiento a la familia trabajadora son pilares fundamentales para mejorar las condiciones de empleabilidad y de desarrollo de la sociedad.
Oferta de Cursos y capacitaciones en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica:
Secretaría de la Mujer
Cursos y actividades:
Apoyo Escolar Integral
- Matemática / Físico Química
- Apoyo Escolar de Inglés
- Apoyo en Materias de Estudio
Actividades:
- Aero-Power GAP
- Pilates Funcional
- Yoga
- Yoga Postural
- Ritmos Latinos
- Defensa Personal
Cursos:
- Pintura en Madera y Otros Materiales
- Grafología
- Técnicas de Tejido y Macramé
- Artesanías, Manualidades y Bijouterie
- Bordado Mexicano y Telar
- Confección de Bolsos, Mochilas y Accesorios
- Manicuría Integral
- Pestañas, Cejas y Automaquillaje
Secretaría de Previsión
Cursos y actividades:
- Mi ciudad (historia de Mar del Plata – Historia del tango (letristas y cantantes)
- Historia del rock
- Dibujo principiante y zentangle
- Arte en papel y pintura decorativa
- Reeducación muscular
- Taller de arte reciclado y decoupage
- Caminata y gimnasia al aire libre
- Introducción a la tecnología (uso de celular)
- Ritmos fit terapéutico
- Cine debate
- Ritmos Fit
- Taller de movilidad
- Taller de memoria
- Gimnasia terapéutica
- Gimnasia adultos mayores
- Taller de producción de radioteatro
- Teatro para adultos
Secretaría de Educación
- Robótica y programación para niños (Nivel Inicial)
- Robótica y programación para niños (Nivel Avanzado)
- Inteligencia artificial para adultos
- Inglés para niños (Nivel Inicial)
- Inglés para adolescentes y adultos (Nivel Inicial)
- Inglés para adolescentes y adultos (Nivel Intermedio)
- Inglés conversación para adolescentes y adultos
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 204
Carreras:
Marketing – Resolución 6184/25
- Administración de Recursos Humanos – Resolución 5311/24
- Desarrollo de Software – Resolución 5847/19- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial – Resolución 2730/22
Centro Educativo Nivel Secundario Nº 454
-Bachiller para adultos con orientación en Economía y Administración
Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras
de Mar del Plata y Zona Atlántica
Diplomaturas:
- Diplomatura Universitaria en gestión y dirección de organizaciones y
movimientos sindicales y sociales
- Diplomatura Universitaria en inglés con orientación laboral
Cursos:
- Bases de datos para la gestión de información en empresas
- Community Manager
- Inglés con orientación laboral (Principiante, medio y avanzado)
- Recursos humanos y gestión de personas
- E-commerce, ventas y comunicación
- Relaciones públicas
Centro de Formación Laboral Nº 404
- Diseño Gráfico I (Ilustrator – Adobe)
- Diseño Gráfico II (Photoshop – Adobe)
- Pensamiento Computacional – Programación
- Piezas Gráficas y Audiovisuales para Redes Sociales
- Programador (matutino)
- Programador (vespertino)
- Programación Phyton
- Programación Phyton Avanzado
- Coordinador Turístico- Recreación de Grupos
- Inglés Intermedio para Turismo
- Inglés Principiante para Turismo
- Inglés Principiante para Negocios
- Inglés Intermedio para Nego
- Inglés Principiante para Turismo
- Inglés Principiante para Negocios
- Inglés Intermedio para Negocios
- Operario de Carnicería
- Auxiliar Contable
- Gestión Previsional
- Liquidación de Impuestos
- Liquidador de Sueldos
- Marketing de Productos
- Planillas y Base de Datos (Excel)
- Tango Gestión
- Secretaría de Cultura:
- Cursos y actividades:
- Juegos Teatrales
- Teatro
- Taller de
- Escritura Expresiva
- Coro Organismo
- Folklore
- Salsa y Bachata
- Manualidades Infantiles (8 a 12 años)
- Fotografías
- Técnicas con Alambre
- Cerámica
- Reciclaje y Resignificación
- Baby Dance (1 a 3 años)
- Pre – Danza
- Clásico y Contemporáneo
- Coreográfico
- Tango
- Biodanza
- Pintura para Adultos (Principiantes y Avanzados)
- Tecnicatura: «Estilos de Pintura Decorativa»- Taller de Cortos de Cine
- Dibujo y Pintura (6 a 9 años y 10 a 16 años)
- Canto
- Piano (incluye nivel Niños)
- Guitarra (Adolescentes, Adultos y Niños)
- Acuarela
- Dibujo (Nivel I y Nivel II)
- Área discapacidad:
- Taller de habilidades para la vida diaria
- Taller de música
- Taller de cocina
Club de invierno:
- Equinoterapia y Crecim
- Gym adaptado
- Pileta terapéutica
- Pileta escuela
- Técnicas natatorias
- Secretaría de Deportes:
- Actividades para niños -modalidad mixta:
- Escuela de fútbol
- Basquet 3 a 12 años
- Basquet 13 a 17 años
- Mini femenino
- Taekwondo
- Jiu jitsu
- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Escuela de voley- Patín carrera
- Running
- Actividades para adultos:
- Boxeo
- Funcional
- Streaching
- Esferodinamia
- Basquet masculino +20
- Basquet masculino +30 y +40
- Mami hockey
- Futbol femenino
- Newcom
Cursos presenciales y virtuales
Cupos limitados
Beneficios especiales para afiliados
Abiertos a la comunidad
📍 Informes e inscripción: en la sede del sindicato o a través de los canales oficiales @Secza_comercio en Instagram