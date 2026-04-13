El Sindicato de Empleados de Comercio presenta su oferta educativa y de capacitación para afiliados y la comunidad en general

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica dió a conocer la amplia oferta con mas de 130 cursos de capacitación disponibles, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación profesional y generar nuevas herramientas para el mundo laboral, así como actividades culturales y sociales.

La organización encabezada por Guillermo Bianchi pone a disposición una variada propuesta, que están pensadas para acompañar el crecimiento personal y laboral de los trabajadores mercantiles, como también la comunidad en general.

Desde el sindicato destacaron que la educación, la formación continua y el acompañamiento a la familia trabajadora son pilares fundamentales para mejorar las condiciones de empleabilidad y de desarrollo de la sociedad.

Oferta de Cursos y capacitaciones en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica:

Secretaría de la Mujer

Cursos y actividades:

Apoyo Escolar Integral

Matemática / Físico Química

Apoyo Escolar de Inglés

Apoyo en Materias de Estudio

Actividades:

Actividades: Aero-Power GAP

Pilates Funcional

Yoga

Yoga Postural

Ritmos Latinos

Defensa Personal

Cursos:

Pintura en Madera y Otros Materiales

Grafología

Técnicas de Tejido y Macramé

Artesanías, Manualidades y Bijouterie

Bordado Mexicano y Telar

Confección de Bolsos, Mochilas y Accesorios

Manicuría Integral

Pestañas, Cejas y Automaquillaje

Secretaría de Previsión

Cursos y actividades:

Mi ciudad (historia de Mar del Plata – Historia del tango (letristas y cantantes)

Historia del rock

Dibujo principiante y zentangle

Arte en papel y pintura decorativa

Reeducación muscular

Taller de arte reciclado y decoupage

Caminata y gimnasia al aire libre

Introducción a la tecnología (uso de celular)

Ritmos fit terapéutico

Cine debate

Ritmos Fit

Taller de movilidad

Taller de memoria

Gimnasia terapéutica

Gimnasia adultos mayores

Taller de producción de radioteatro

Teatro para adultos

Secretaría de Educación

Secretaría de Educación Robótica y programación para niños (Nivel Inicial)

Robótica y programación para niños (Nivel Avanzado)

Inteligencia artificial para adultos

Inglés para niños (Nivel Inicial)

Inglés para adolescentes y adultos (Nivel Inicial)

Inglés para adolescentes y adultos (Nivel Intermedio)

Inglés conversación para adolescentes y adultos

Instituto de Formación Técnica Superior Nº 204

Carreras:

Marketing – Resolución 6184/25

Administración de Recursos Humanos – Resolución 5311/24

Desarrollo de Software – Resolución 5847/19- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial – Resolución 2730/22

Centro Educativo Nivel Secundario Nº 454

-Bachiller para adultos con orientación en Economía y Administración

Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras

de Mar del Plata y Zona Atlántica

Diplomaturas:

Diplomatura Universitaria en gestión y dirección de organizaciones y

movimientos sindicales y sociales

movimientos sindicales y sociales Diplomatura Universitaria en inglés con orientación laboral

Cursos:

Bases de datos para la gestión de información en empresas

Community Manager

Inglés con orientación laboral (Principiante, medio y avanzado)

Recursos humanos y gestión de personas

E-commerce, ventas y comunicación

Relaciones públicas

Centro de Formación Laboral Nº 404

Centro de Formación Laboral Nº 404 Diseño Gráfico I (Ilustrator – Adobe)

Diseño Gráfico II (Photoshop – Adobe)

Pensamiento Computacional – Programación

Piezas Gráficas y Audiovisuales para Redes Sociales

Programador (matutino)

Programador (vespertino)

Programación Phyton

Programación Phyton Avanzado

Coordinador Turístico- Recreación de Grupos

Inglés Intermedio para Turismo

Inglés Principiante para Turismo

Inglés Principiante para Negocios

Inglés Intermedio para Nego

Inglés Principiante para Turismo

Inglés Principiante para Negocios

Inglés Intermedio para Negocios

Operario de Carnicería

Auxiliar Contable

Gestión Previsional

Liquidación de Impuestos

Liquidador de Sueldos

Marketing de Productos

Planillas y Base de Datos (Excel)

Tango Gestión

Secretaría de Cultura:

Cursos y actividades:

Juegos Teatrales

Teatro

Taller de

Escritura Expresiva

Coro Organismo

Folklore

Salsa y Bachata

Manualidades Infantiles (8 a 12 años)

Fotografías

Técnicas con Alambre

Cerámica

Reciclaje y Resignificación

Baby Dance (1 a 3 años)

Pre – Danza

Clásico y Contemporáneo

Coreográfico

Tango

Biodanza

Pintura para Adultos (Principiantes y Avanzados)

Tecnicatura: «Estilos de Pintura Decorativa»- Taller de Cortos de Cine

Dibujo y Pintura (6 a 9 años y 10 a 16 años)

Canto

Piano (incluye nivel Niños)

Guitarra (Adolescentes, Adultos y Niños)

Acuarela

Dibujo (Nivel I y Nivel II)

Área discapacidad:

Taller de habilidades para la vida diaria

Taller de música

Taller de cocina

Club de invierno:

Club de invierno: Equinoterapia y Crecim

Gym adaptado

Pileta terapéutica

Pileta escuela

Técnicas natatorias

Secretaría de Deportes:

Actividades para niños -modalidad mixta:

Escuela de fútbol

Basquet 3 a 12 años

Basquet 13 a 17 años

Mini femenino

Taekwondo

Jiu jitsu

Gimnasia artística

Gimnasia rítmica

Escuela de voley- Patín carrera

Running

Actividades para adultos:

Boxeo

Funcional

Streaching

Esferodinamia

Basquet masculino +20

Basquet masculino +30 y +40

Mami hockey

Futbol femenino

Newcom

Cursos presenciales y virtuales

Cupos limitados

Beneficios especiales para afiliados

Abiertos a la comunidad

📍 Informes e inscripción: en la sede del sindicato o a través de los canales oficiales @Secza_comercio en Instagram

Comentarios

comentarios