El Sindicato de Obreros Navales realizará un Cabildo Abierto por la Soberanía Fluvial y Marítima y el Canal Magdalena

El Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA), junto a otras entidades, instituciones y organizaciones impulsa un Cabildo Abierto por la Soberanía Fluvial, Marítima y el Canal Magdalena.

El evento, que cuenta con una fuerte impronta federal, se realizará por zoom y contará con la participación de una importante diversidad de referentes, sindicatos, organizaciones y entidades de todo el país.

La jornada se realizará el día viernes 18 de junio, a partir de las 17 horas, y en el mismo se abordará la importancia de la vía troncal de navegación y el Canal Magdalena para el desarrollo económico regional y nacional como pilares logísticos de un país libre y soberano.

Hasta el momento, se encuentra confirmada la participación de Jorge Taiana, Senador Nacional y ex Canciller de la Nación, Horacio Tettamanti, ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Fernanda Vallejos, Diputada Nacional, Hernán Orduna, Delegado Argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay, Sergio Dorrego, ex Director Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Juan Speroni, Secretario General del SAONSINRA, Gastón Harispe, Diputado del PARLASUR y Secretario General del Movimiento Octubres, Alfredo Luenzo, Senador Nacional por la Pcia. de Chubut, Carlos Ortega, Diputado Nacional, Juan Carlos Alderete, Diputado Nacional, Agustina Propato, Senadora Provincial de la Pcia. de Bs As, Soledad Alonso, Diputada Provincial de la Pcia. de Bs As, Rodolfo Schwartz, Diputado Provincial por la Pcia de Chaco, Oscar Laborde, Vicepresidente del PARLASUR, Lucila Deponti, Diputada Provincial de la Pcia de Santa Fe y referente del Movimiento Evita, Guillermo Escudero, Diputado Provincial de la Pcia de Bs As, Silvina Batakis, Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación Argentina, Edgardo Depetri, Secretario de Obras Públicas de la Nación, Intendente de Ensenada, Mario Secco, Intendente de Berisso Fabián Cagliardi, Intendente de General Rodríguez, Mauro García, el Intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro, Juan Manuel Pignocco, Director de Coordinación y Gestión Comunitaria del Senado de la Provincia de Buenos Aires, el concejal Lalo Vallejos de la ciudad de Ensenada, Rodrigo Aristimuño, Presidente del Consorcio de Puerto Rosales, Favio Cambareri, Administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia y Vicepresidente del Consejo Portuario Argentino y José María Lojo, Presidente del Consorcio de Gestión Puerto La Plata.

También estarán presentes Francisco Banegas, Secretario General de ATE Ensenada, Pedro Wasiejko, Presidente de Astilleros Río Santiago, Roberto Baradel, Secretario General de la CTA de los trabajadores de la Pcia de Bs As, Hugo Godoy y Secretario General de la CTA Autónoma, Héctor Rusciano de la Comisión para la defensa de los ferrocarriles argentinos, Miguel Guglielmotti, Secretario General de la CGT Mar del Plata, Carlos Quintana, Secretario General de la CGT La Plata, Luis Nuñez de la CGT Regional Virch y Puerto Madryn, Mario Scarcela de UPCN Nación, Osvaldo Iadarola, Secretario General FOETRA, Luis Duré (U.O.L.R.A. ) Secretario de Prensa y Difusión de la Mesa Sindical Zárate Campana, Héctor Amichetti de la Federación Gráfica Bonaerense – CGT y Naldo Brunelli, Secretario General UOM San Nicolás y Secretario Administrativo de la UOM Nacional.

Asimismo, el cabildo contará con la presencia de Julio Urien, Presidente de la Fundación FIPCA y Ex presidente de Astilleros Río Santiago, Julian Dominguez, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Grabois, fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Luciano Orellano, Dirigente nacional y regional de la Pcia de Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario y Presidente del PTP de la Pcia de Santa Fé, Roberto Marquinez, Presidente de la Confederación General Económica, Gerardo Rico del Movimiento Evita Santa Fe, Nahuel Beibe, Secretario General de la Corriente Nacional La Martín Fierro, José Francisco Zelaya, Secretario General Peronismo 26 de Julio, Héctor Di Tulio, ex diputado nacional,

Raúl Druetta del Movimiento Rural y Carlos Pascuariello, Politólogo, referente de la agrupación peronista lealtad justicialista, convencional constituyente municipal MC, congresal provincial del PJ» Puerto Madryn, entre otros.

Los interesados en asistir a esta actividad organizada por el SAONSINRA, el Observatorio por la Defensa de nuestra Soberanía Fluvial y Marítima, el Movimiento Octubres, Peronismo de la Soberanía y la Comisión en Defensa de los Ferrocarriles Argentinos pueden hacerlo ingresando en el siguiente enlace:

https://us02web.zoom.us/j/82118545797?pwd=aGZ4Q3FWZjB0WDZ1YmxRL0EvendBdz09

Código de acceso: 230172

