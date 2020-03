El sindicato único de de peones de taxis de Mar del Plata se declaro en estado de alerta

A través de un comunicado de prensa expresaron:

«Desde el Gremio que conduce Donato Salvador Cirone nos decretamos en «Estado de Alerta» siendo que desde el Estado Nacional y Provincial no se nos ha dado ningún tipo de respuesta para nuestros compañeros que la estan pasando cada día peor al no poder realizar el laboral que les permite llevar el sustento diario a sus hogares y al no trabajar desde ya hace más de una semana la demanda de alimentos se multiplica con el correr de las horas. Las gestiones que se realizaron al los Ministerios de Desarrollo Social de Nación, Provincia y Municipio no nos han dado lamentablemente ninguna respuesta que ayude a palear la situación de nuestros compañeros chóferes de taxis».

