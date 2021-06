El socialismo, en unidad, comienza a construir una alternativa electoral

Luego del proceso de elecciones internas donde el Partido Socialista local logró una lista de unidad entre todos sus sectores. Los dirigentes iniciaron la construcción de un armado político que se presente como una alternativa electoral en la ciudad “que no implique posicionarse en el justo medio sino alimentar una idea distinta a las expresiones políticas que se ubican a cada lado de la polarización”.

Así lo afirmó Pablo Zelaya Blanco, secretario general del Partido Socialista de Mar del Plata, durante la Junta Ejecutiva Municipal Abierta que mantuvieron con afiliadas y afiliados. En el mismo sentido expresó “creemos que la disputa a la que nos han convocado los dos espacios políticos mayoritarios no hace más que empobrecer el debate político y social, y como consecuencia de ello, los problemas que aquejan a la sociedad tienden a profundizarse”.

Desde este armado, aspiran a reivindicar las propuestas, programas y, sobre todo, la experiencia histórica de gestión socialista en las bancas del Concejo Deliberante. “Hoy en día vemos un Concejo Deliberante que funciona como “escribanía” para el oficialismo y como “tribuna” para la oposición, pero que mientras tanto no ha desarrollado suficientes propuestas para resolver los problemas estructurales que tiene General Pueyrredon, los cuales, bien sabemos, son cada vez más preocupantes y difíciles de revertir como el desempleo, cierre de empresas, deterioro del sistema de salud y educación, falta de políticas con perspectiva de género, y carencia de un plan de desarrollo ambiental. Por ello, nos parece urgente convocarnos junto a todos los espacios políticos y sociales de la ciudad, y a cada marplatense y batanense que quiera cambiar los términos de la discusión política de la ciudad, que sueñan con una Mar del Plata más justa e inclusiva, y que por sobre todas las cosas propongan y trabajen en proyectos concretos que reviertan la situación que atravesamos” sostuvo Zelaya Blanco.

Al analizar las medidas del gobierno local frente a la crisis económica y social en curso, el dirigente declaró que “debieran ser los 35.000 desocupados y desocupadas o los 41.000 subocupados y subocupadas motivo suficiente para que la comunidad política trabaje mancomunadamente en propuestas que generen oportunidades y empleo, que fortalezcan los nichos productivos y que potencien nuevos, que acompañen a emprendimientos y negocios familiares. Lejos de ello, la disputa permanente de poder que solo echa culpas al otro, tiene hoy durmiendo en algún cajón del Concejo la propuesta aprobada para estudiar el Banco Municipal, instrumento que hubiera servido durante la pandemia para sostener empresas y facilitar herramientas financieras a emprendedores y emprendedoras que no acceden al sistema financiero tradicional”.

En relación a otras de las propuestas presentadas por el espacio para la ciudad, Zelaya Blanco insistió “debieran ser las inundaciones permanentes que sufren los barrios y el centro, cada vez más fuertes y constantes, motivo suficiente para que se profundice el trabajo con la Red de Municipios Contra el Cambio Climático, se convoque al Consejo Asesor Ecológico o se incentive el cambio de hábitos de vecinos y vecinas con la Red de Hogares Verdes. Nada de ello parece trabajarse seriamente, y todo parece ser un problema de “mañana”. Mientras tanto, quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son quienes ya sufren las otras desigualdades que presenta la sociedad en la que vivimos. Ya no se trata de un compromiso con las generaciones del futuro, el conflicto ambiental es una situación del presente que requiere de una planificación y ejecución determinante e inmediata”.

Por último, tras el análisis de la situación educativa, el secretario general del PS Mar del Plata afirmó “debieran ser el 16% de pibes y pibas que no terminan el secundario, motivo suficiente para que Mar del Plata se piense como una ciudad polo educativo, que profundice su Sistema Educativo Municipal pensado hace décadas por los gobiernos socialistas para llegar a los barrios donde no llegaban otros estamentos del Estado; necesitamos pensar escuelas más modernas que se aggiornen a los tiempos que vivimos, que articule en un único espacio todos los niveles y ofertas educativas, que trabaje para que más jóvenes permanezcan mayor tiempo en trayectos académicos, que aquellos que dejaron puedan volver a estudiar, que se los vaya a buscar para que retomen sus estudios con políticas integrales de apoyo. Necesitamos que para eso se cumplan con los compromisos pendientes por parte del Estado, necesitamos el Boleto Educativo gratuito para todos los niveles garantizando la movilidad para ir a estudiar, apostando así a que más marplatenses y batanenses no tengan impedimentos para ir a estudiar. Necesitamos que General Pueyrredon apueste al conocimiento para desarrollar la propia ciudad”.

“Debiera ser la ciudad injusta que vivimos, motivo suficiente para aplicar políticas integrales de género, un Estado más cercano con un sistema real de descentralización, y un transporte público gestionado y auditado por el estado municipal. Por todo ello convocamos a cada marplatense y batanense a profundizar acciones por la Mar del Plata, Batán y Sierras que soñamos, para que, en lugar de un sueño, sea realidad esa ciudad donde vivamos bien”, concluyó el dirigente.

