El submarino amarillo vuelve a zarpar hoy: Los Beatles convocan un karaoke global contra el coronavirus

MIRÁ EL VIDEO. La película de culto estrenada en 1968 podrá ser vista online desde este sábado por primera vez en una versión para cantar juntos

Como un esfuerzo por brindar un momento de esparcimiento durante este periodo en casa, «Yellow submarine» podrá ser vista vía streaming en YouTube (Foto: Instagram@thebeatles).

La película animada «Yellow Submarine, de Los Beatles, estrenada en el año 1968, estará disponible desde el sábado 25 de abril en el canal oficial del popular cuarteto de Liverpool en YouTube.

Así se anunció en las redes sociales del grupo, en donde se destaca que se tratará de la versión proyectada en cines en 2018, al cumplirse 50 años de su lanzamiento, que contenía las letras de las canciones en los subtítulos.

El filme presenta las aventuras del grupo, que debe viajar al país imaginario Pepperland, para salvarla de los Blue Menies, unos seres malvados que privan a la población de la música.

Tanto en el viaje como en la pelea liberada contra el enemigo, Los Beatles viven diferentes aventuras en donde las canciones ocupan un rol central.

En la película dirigida por George Dunning, se interpretan temas como «Yellow Submarine», «It´s all too much», «All you need is love», «Hey Bulldog» y «Only a northern song», además de algunas piezas orquestales creadas por George Martin, todas ellas incluidas en el disco lanzado como banda sonora.

También se pueden escuchar algunas composiciones de los álbumes «Sargent Pepper´s Lonely Hearts Club Band» y «Revolver», como «When I´m 64», «Lucy in the sky with diamonds» y «Eleonor Rigby», entre otras.

Los melómanos y amantes de la música y la animación alrededor del mundo estarán felices porque el canal de YouTube oficial de The Beatles está invitando a todo el público a participar en el próximo karaoke global de la banda, a realizarse este sábado 25 de abril. En dicha transmisión de la película animada estrenada el 17 de julio de 1968 “Yellow submarine”, la audiencia podrá cantar los temas que la consagraron como documento histórico de la cultura pop.

La psicodélica cinta que regresó a las salas de cine en 2018 para conmemorar los 50 años de su estreno, incluye algunos de los temas más emblemáticos de la banda emergida de Liverpool, en el Reino Unido, como “When I’m Sixty Four”, “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Eleanor Rigby”, “A Day in the Life”, “With a Little Help from my Friends” y “All You Need is Love”, canciones que contribuyeron a sentar las bases del rock tal y como lo conocemos.

La versión que se emitirá a través del canal oficial de la banda conformada por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison mostrará las letras de los temas musicales sobrepuestas a la imagen original para animar a los espectadores a cantar los éxitos que hicieron historia.

Además, la “beatlemanía” volverá a la carga y llegará de lleno a muchos rincones del mundo, pues la página oficial del grupo está invitando a los fanáticos de la alineación a que se disfracen como los músicos y saquen del baúl sus mejores galas para la ocasión, a fin de compartir en las redes sociales fotografías y vídeos cantando los temas de The Beatles.

“Escápate con nosotros a un lugar donde, durante un corto rato, nada es real”, afirmaron los organizadores de esta proyección sing-a-long, quienes difundirán también en sus canales oficiales el material que sea enviado por el público.

“Yellow Submarine Watch Party” será una transmisión única totalmente gratuita y podrá verse a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Este sábado 25 de abril únete a nosotros para la celebración de The Beatles del amor y la música. ¡Diviértete un poco! Vístete como tu personaje favorito de la película o con tu mejor traje Beatle. Comparte tus fotos y vídeos con nosotros cantando en casa y etiquétalos como #YellowSubLive. Después de la película compartiremos tus imágenes y videos en Instagram Stories en nuestra Yellow Submarine Sing-A-Long AfterParty

The Beatles al principio no estuvieron muy entusiasmados de participar en una película animada debido al relativo fracaso del EP «Magical Mystery Tour», lanzado en 1967 (Foto: Especial)

Una experiencia psicodélica remasterizada

En un vídeo compartido en la cuenta de la banda, Ringo Starr en persona anunció la transmisión de la emblemática película que estará disponible por primera vez en la historia vía streaming, en una versión remasterizada con la que volvió a los cines en 2018 por unas semanas acompañada de un libro ilustrado que adaptó la historia al formato de cómic.

La resolución de este relanzamiento está codificada en calidad 4K, y la limpieza digital se realizó a mano, fotograma por fotograma y sin el uso de ningún software especializado, por lo que se garantiza una experiencia inédita para el público.

El filme dirigido por George Dunning e inspirado por la canción que el cuarteto lanzó en 1966 sigue la historia de John, Paul, George y Ringo en su versión de dibujos animados en una misión que los lleva a distintos mares (Mar del Tiempo, Mar de la Ciencia, Mar de la Nada, Mar Británico, Mar de los Monstruos y Mar de Agujeros) a fin de salvar la tierra imaginaria Pepperlad de las garras de los malvados Blue Meanies, quienes odian la música.

