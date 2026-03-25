El Teatro Colón presenta una nutrida agenda en abril

Se dio a conocer el cronograma de actividades que incluye espectáculos de danza, música y teatro

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación correspondiente al mes de abril para el Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665.

El cronograma inicia el jueves 2 a las 21 con la presentación de «Qué par de Pájaros los Dos”, espectáculo al mejor estilo café concert es protagonizado por el humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez. El show recorre los grandes éxitos del cancionero popular argentino. Las entradas tienen un valor general de $16.000 y de $12.000 para jubilados, residentes y estudiantes.

El viernes 3 a las 20.30 Horacio Lavandera presentará “Cine al Piano”, donde se trabaja entre dos mundos: el de la música clásica y el cinematográfico. El acceso general es de $40.000 y de $30.000 para jubilados, residentes y estudiantes.

Los sábados 4 y 18 a las 20 se presentará la Orquesta Municipal de Tango, con la dirección del maestro Julio Dávila. La entrada general es de $5.900, mientras que para jubilados, residentes y estudiantes es de $4.400

Por su parte, el domingo 5 de abril a las 20 será el turno de “Mora Godoy y la Máquina Tanguera”, un espectáculo acompañado en forma sincronizada con imágenes multimedia, desde el comienzo de la carrera clásica de Mora en el Teatro Colón de Buenos Aires, sus viajes por el mundo con su Compañía, su encuentro y aprendizaje con los notables del tango. El costo de la platea es de $40.000, Tertulia $30.000 y Paraíso a $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes $30.000 en Platea.

El jueves 9 a las 21 será el turno de “Raíz Viva”, un espectáculo que entrelaza danza, música y memoria colectiva para dar forma a una experiencia escénica intensa y conmovedora. Entrada general: $15.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $11200.

Por su parte, la Banda Sinfónica Municipal actuará el viernes 10 y 24 de abril a las 20, con la dirección del Maestro José María Ulla. Entrada general: $5.900. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $4.400.

Los sábados 11 y 25 de abril a las 20 será el turno de la Orquesta Sinfónica Municipal, bajo la dirección del Maestro Guillermo Becerra. Entrada general: $5.900. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $4.400.

El domingo 12 a las 18 se presentará Barlovento II – Espíritu del Mar, una obra que retrata la humanidad a bordo de un barco que no toca puertos. Entrada general: $20.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $15.000.

El lunes 13 a las 21 subirá a escena “De la Esquina al Colón, con Willy en el Corazón”. Espectáculo de tango con músicos, cantantes y bailarines marplatenses. Entrada general: $7.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $5.200.

El 14 de abril a las 20, llegará “De Bach a Piazzolla”. Entrada general: $20.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $15.000. El miércoles 15 a las 20.30 se presentará “De Mil Colores”, espectáculo que celebra la riqueza y diversidad cultural de los Pueblos de America Latina. Entrada general: $12.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $9.000.

El jueves 16 a las 21 se presentará “En épocas de Fierro”, una relectura contemporánea del Martín Fierro. Entrada general: $15.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $11.200. El viernes 17 de abril a las 19 y a las 21.30 llegará “Candlelight Concerts by Fever”. Las entradas se adquieren únicamente a través de la página: www.feverup.com.

Por su parte, el domingo 19 a las 20 actuará Jorge Fandermole, con su show “Tiempo Lugar”. Entrada general: $40.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $30.000. El lunes 20 de abril a las 20, el Ballet Güemes celebrará sus 53 años con un espectáculo de alto nivel artístico. Entrada general: $15.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $11.200.

El miércoles 22 de abril a las 20.30 llegará “De las brumas parisinas a los Fuegos del Sur”. La soprano francesa Johanne Cassar y el pianista entrerriano Laureano Bruno presentan un concierto de canto y piano en Mar del Plata. Entrada general: $25.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $18.700.

El folklore tendrá su noche especial el jueves 23 a las 21, con “Prim! Homenaje a Los Chalchaleros”, con Juan Manuel Chazarreta y Mariano Núñez. Entrada general: $12.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $9.000. El domingo 26 a las 19 será el momento de “Coros de Ópera en Concierto·, con la compañía de canto Sempre Avanti. Entrada general: $20.000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $15.000.

Por último, el lunes 27 a las 19 tendrá lugar la colación de grado de la Escuela Municipal de Danzas “Norma Fontenla”, con entrada libre y gratuita. El jueves 30 de abril a las 20 será el turno de “Manos que ayudan”, también con entrada libre y gratuita.

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