El tiempo en Mar del Plata: sábado fresco y nublado

Llegó para quedarse y de corrido este frío que se acentuó en estos últimos días y en este fin de semana ofrece su mayor expresión, con las mínimas y máximas temperaturas más bajas de lo que se ha vivido de este mes. Así lo establece el pronóstico del Servicio Meteorologico Nacional.

Con aporte de algunos vientos y nubes que impedirán que el sol haga lo suyo se vivirá un sábado con marcas de hasta un grado en el transcurso de la mañana.

Lo mejor estará en el transcurso de la tarde, cuando se llegará a una temperatura máxima de 8 grados, entonces sí con algo de sol. Hacia la noche otra vez los nubarrones aportarán para que vuelva a refrescar.

En esas últimas horas y hacia la madrugada del domingo se anticipan neblinas, con lo cual habrá que tomar algunos recaudos, en particular aquellos que salgan a la ruta o circulen en vehículos durante esas horas de mayor oscuridad.

