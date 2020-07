EL TURISMO REGIONAL EN SANTA CLARA SE PREPARA PARA EL FINDE SEMANA LARGO DE OCTUBRE

Los actores del sector tienen permanente contacto entre si y junto a las autoridades para evaluar protocolos y ponerse a punto en medio de la pandemia.

Martín Torres empresario hotelero aseguró que pese a las actuales dificultades, en el futuro cercano va a estar todo listo para retomar la actividad

¿Qué expectativas tienen?

«Estamos en un momento complicado, no hay que quedarnos con esto sino mirar a un futuro alentador. Creemos que cuando se levante todo hay que estar preparado para recibir a la gente de la mejor manera.

Obviamente basándonos en un protocolo de precauciones a causa del covid 19, pero creemos, por lo que estuvimos hablando con el ente Municipal que quizá para octubre podríamos empezar a pensar en el turismo aunque sea interzonal, para empezar a trabajar un poco. «

¿Cómo son los protocolos? ¿Cuál sería el nuevo escenario post pandemia?

«No es que de un día para el otro vamos a volver a la normalidad total.

Nosotros tenemos la ventaja que al ser cabañas ya hay un distanciamiento entre todas (las unidades). Entonces los cuidados son un poco más generales, es decir, el distanciamiento social a la hora de hacer un check in. Buscar que todos esos datos del check in se hagan virtualmente entonces al momento de llegar, únicamente falte acompañarlos a la cabaña y darles la llave. Obviamente esto con el uso del tapabocas necesario y el distanciamiento (social).

Luego otra de las cosas a cambiar es el desayuno: va a estar la opción de desayunar en el salón que tenemos, obviamente con el distanciamiento y con menor capacidad o, la posibilidad de llevarles el desayuno a las cabañas para que no vayan todos al salón.

Por otro lado, todos los empleados ya sean de mantenimiento o limpieza, obviamente con tapabocas y distanciamiento. La limpieza de las cabañas va a ser opcional. En todas va a haber todos los productos de desinfección porque si cada uno quiere realizar su propia limpieza y si no, la realizaremos nosotros con todos los cuidados necesarios para evitar cualquier tipo de contagio en el caso de que haya alguna persona con síntomas».

Torres se refirió a las fechas «Algunos son optimistas y hablan de un turismo interno en octubre. «

¿Qué expectativas tienen? ¿Qué servicios ofrecen en la cabaña?

«Venimos hablándolo con el municipio, pensando en una fecha para no hablar con tanta incertidumbre. Se piensa en el fin de semana largo del 12 de octubre. Para poder reabrir aunque sea con el turismo interzonal lo que es bastante positivo, porque mucha gente de la zona dentro de la misma provincia en temporada baja suele acudir hacer turismo.

Lo que nosotros ofrecemos es el servicio de cabaña y a la vez el servicio de gastronomía, tanto el desayuno, almuerzo y cena. Se puede contratar todo junto o por separado. Después tenemos bajada exclusiva al mar, servicio de pileta –depende la fecha, climatizada-, y después más que nada recibimos mucho turismo de gente que busca un poco de paz y descansar, ya que estamos frente al mar y es un lindo lugar para venir a descansar.»

