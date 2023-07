¿El uso excesivo de auriculares puede provocar deformaciones en la cabeza?

¿Qué pasa cuando se usan muchas horas los auriculares? ¿Se generan deformidades en la cabeza? Estas preguntas surgieron después de que un streamer mostrara su cabeza deformada tras el uso prolongado de auriculares.

Hace algunas semanas se viralizó el video de un streamer llamado Curtoss donde por una causa benéfica se rapó el pelo en vivo y descubrió una abolladura en su cabeza por el uso excesivo de auriculares.

Ante este hecho usuarios se sumaron a comentar sobre la situación y alegaban que tenían una fractura en el cráneo producto del uso de este dispositivo citando una bibliografía japonesa con estudios experimentales, que demuestra que se puede producir la fractura del cráneo. Desde BACAP Iván Roa, médico Neurólogo, Jefe de Residentes de Neurología del Hospital Privado de la Comunidad quien aseguró: «El uso de auriculares no provoca fracturas de cráneo«.

Y añadió:»La fractura del hueso es prácticamente imposible por el uso de auriculares«.

En este sentido precisó que «el estudio que utilizan estas personas para respaldarse muestra que ejercer presión sobre el cráneo de manera sostenida puede provocar fracturas del hueso», pero aclaró: «La fuerza que hay que hacer es muchísimo más fuerte para que se quiebre, cosa que el auricular no llega a hacer. Así que se descarta que el uso excesivo pueda provocar fractura».

La situación que vivió Curtoss hizo que rápidamente diferentes streamers se sumarán a mostrar que ellos también tenían esta misma marca producto del uso de este dispositivo por largas horas.

¿Qué sucedió?

El especialista explicó que pueden haber pasado dos situaciones: “Lo más probable es que el uso de estos elementos lo que hace es que aplasta el tejido celular subcutáneo que es la grasita que está entre la zona del cuero cabelludo y el hueso”, a lo que agregó que “al sacar lo que ejerce presión, tarda un tiempo en que se vuelva a reacomodar, pero es algo totalmente transitorio si lo hubiesen filmado el día siguiente probablemente no tenía esa marca”.

La segunda causa, es que “los cráneos no son uniformes en todos los pacientes sino que algunos tienen alteraciones morfológicas que tiene alteraciones congénitas de edad pediátrica. El pelo siempre camufla este tipo de alteraciones, entonces al raparse vemos algunas lesiones que no son vistas inicialmente pero que están desde siempre, entonces cuando te rapas ves este tipo de lesiones, que no creo que sea el caso de este streamer porque tiene la forma bien de este auricular”.

Por lo tanto, al tratarse de una abolladura en la capa superior del cráneo no afectaría de ninguna manera al cerebro y el mismo no sufrirá ninguna alteración, «no tiene consecuencias solo es algo estético», afirmó.

Varios portales de noticias comentaron que con el tiempo iba a volver a su forma original, «es totalmente transitorio, al cabo de unas horas ya se recuperó la morfología normal. Es similar al ejemplo de usar una gorra apretada por mucho tiempo y te queda la marca”, mencionó.

Del mismo modo, en la edad pediátrica, entre los dos y tres años, es cuando el cráneo adquiere su forma final «provocar un tipo de fractura en el hueso requiere cierta dificultad. Puede ser debido a un impacto de alta intensidad como el de un proyectil o por una fuerza sostenida muy intensa y por mucho tiempo que vaya provocando la deformación y esto no lo provoca un auricular», indicó Roa.

