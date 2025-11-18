El viento no afloja y sigue el alerta: cómo estará el clima este martes 18 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó vientos fuertes del sur, pero con buenas condiciones con cielo despejado y buena temperatura.

El clima en Mar del Plata se mantiene estable, pero el viento no da tregua de acuerdo al pronóstico para este martes 18 de noviembre, que mantiene el alerta meteorológico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

La temperatura será de 16º C a la mañana y a la tarde alcanzará una máxima de 23º C. A la noche bajará a 14º C.

En cuanto al viento, soplará durante toda la jornada desde el sur: a la mañana a 13-22 kilómetros por hora, pero luego aumentará. A la tarde soplará a 23-31 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h, y al anochecer bajará a 13-22 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

