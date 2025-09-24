El vínculo familiar que relacionaba con Mar del Plata a dos de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, dos de las tres adolescentes asesinadas este fin de semana en Florencio Varela, manifestó el máximo dolor que representa la confirmación del triste final de estas chicas y confirmó que tenían un vínculo familiar con Mar del Plata.

“Vino una de mis nietas a visitarnos, ella trabaja allá de camarera”, dijo a la prensa al referirse a lo poco que sabía sobre la verdadera actividad que tenían las víctimas de este crimen múltiple. Según trascendió, ejercerían la prostitución y no se descarta que este desenlace de la historia pueda haber tenido que ver con algún tipo de venganza entre organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El hallazgo de los cuerpos se confirmó esta madrugada, casi cinco días después de que se vio a las chicas por última vez. La investigación sumó imágenes que permiten verlas cuando suben a un automóvil color blanco y parte del recorrido. El hallazgo de los cadáveres se dio a partir de la última activación de señal del teléfono de una de las adolescentes.

Antonio insistió que no sabía de qué trabajaban sus hijas y que desconocía que pudieran dedicarse a la prostitución. “Yo les creo a todos mis nietos”, dijo y recordó que son 30 los que tiene, además de 17 bisnietos.

Al respecto recordó que una de sus nietas vive en Mar del Plata y hace poco vino a visitar a su madre, que tenía un problema de salud. Contó que la joven le confirmó que trabajaba en un hotel gremial de camarera. “¿Tengo que ir a Mar del Plata para creerle si está trabajando o no de eso?”, remarcó en declaraciones a Crónica TV.

Dolido por semejante situación, se mostró molesto por cierta falta de respuestas de las autoridades policiales y políticas del distrito donde ocurrieron los hechos. “Mis nietas no eran viudas negras ni nada de eso”, insistió el abuelo, acompañado de otros nietos y familiares.

Fuente: Ahora Mart del Plata

