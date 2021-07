Elecciones 2021: empiezan a llegar los telegramas para autoridad de mesa

En vísperas de las elecciones nacionales, a partir del viernes pasado comenzaron a emitirse las convocatorias para autoridades de mesa. Aquellas personas que hayan sido notificadas estarán a disposición de la Cámara Nacional Electoral, donde deberán completar una capacitación online que los habilitará a cobrar el monto correspondiente.

Portal Universidad dialogó con Facundo Bustos del Programa Formación Ciudadana que se enmarca en un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien explicó que se encuentran coordinando “una capacitación presencial o virtual para aquellas personas que tengan algún tipo de dudas. Es importante que la gente sepa que en estos días van a estar llegando los telegramas y que se pueden postular para ser autoridad de mesa“.

Al tratarse de una carga pública, si una persona convocada para autoridad de mesa tuviese un motivo por el cual no pudiese cumplir con su función, “a partir del 1 de agosto va a tener disponible un espacio dentro de la página de la Cámara Nacional Electoral para efectuar la excusación que corresponda. Si bien esa presentación no significa que la Justicia vaya a dar su aprobación, el permiso depende de si la causa está justificada o no. Por ejemplo, si una persona tuviese una operación o una presunta fecha de parto en esos días, podría ser excusado de cumplir con la función sin tener ninguna sanción” explicó.

Con respecto al procedimiento del día electoral, Bustos comentó que “las personas que son designadas a autoridades de mesa deben realizar la capacitación para que puedan cumplir con su función de manera adecuada. En este caso, de manera extraordinaria, existe un protocolo especial por el contexto del COVID-19. La persona va a tener que votar con una serie de precauciones de seguridad y, en algunas circunstancias, la autoridad de mesa puede pedirle a la persona que se baje el barbijo para poder identificar su rostro y contrastarlo con la foto del documento de identidad”.

Entre las actividades a cumplir por las autoridades de mesa durante ese día, el integrante del Programa de Formación Ciudadana detalló:

Se espera que llegue entre las 7 y las 7.15 al establecimiento donde le toca cumplir con su función ya que el horario de votación es a partir de las 8 de la mañana.

Recibe todo el material perteneciente a su mesa de parte del Correo Argentino o del Delegado de la Justicia Nacional Electoral.

Acredita a los fiscales que vayan llegando.

Arma la urna y la cierra frente a, por lo menos, dos testigos fiscales.

Acondiciona el cuarto oscuro controlando, con el protocolo, que no haya ningún tipo de propaganda partidaria. Allí debe armar la disposición de las boletas según un criterio de menor a mayor de izquierda a derecha siguiendo el número y color de las boletas.

Controla la identidad de los electores durante todo el proceso electoral.

Ayuda a sufragar a todos los electores.

Realiza el recuento de votos para cerrar el acto electora.

Confecciona las respectivas planillas respectivas.

Envía toda la documentación de acuerdo a lo que corresponda a la Justicia Electoral.

Además, Bustos aseguró que, a partir del 13 de septiembre, ya estará disponible el padrón definitivo: “Lo que significa que las personas podrán saber el lugar y la fecha de votación que les fue asignado”.

