Elecciones en Argentina 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre

Los ciudadanos argentinos deberán volver a las urnas para elegir nuevos representes en ambas cámaras del Congreso.

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno, y el padrón definitivo ya está disponible para conocer el lugar de votación.

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional. La decisión de suspender las elecciones primarias, fue votada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las mismas estaban previstas para el 3 de agosto.

Elecciones 2025: ¿Qué se vota en Argentina?

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.

Cronograma electoral 2025: cuándo son las elecciones generales

Las próximas elecciones legislativas el domingo 26 de octubre. Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.

Asimismo, el fin del plazo para presentar alianzas transitorias y confederaciones fue el 7 de agosto. Diez días después, el 17 del mismo mes, finalizó el plazo para presentar las listas con los candidatos confirmados ante las juntas electorales partidarias.

Posteriormente, el 27 de agosto, es decir, 60 días antes de la elección, comenzarán de manera oficial las campañas que deberán finalizar el 24 de octubre, 48 horas antes de la elección, cuando se iniciará la veda.

En esta fecha también se presentan los modelos de boletas por parte de dichas juntas. En este caso se trata de la Boleta Única de Papel, con la que se votará este año por primera vez, según quedó establecido en la la ley 27.781.

En tanto, el 1 de septiembre se realizará la audiencia pública para exhibir diseño de la Boleta Única Papel con la oferta electoral. Se aprobarán símbolos partidarios, denominación, fotografía de candidatos y candidatas entregadas y demás requisitos.

Estos comicios marcarán el debut de la Boleta Única Papel (BUP), cuya implementación a nivel nacional fue impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. La reforma electoral se completó con la suspensión de las PASO, camino que ya siguieron otras provincias como Salta, Chaco, Jujuy, Catamarca, San Luis y CABA.

El 13 de septiembre, además, finalizará el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación Audiovisual por sorteo público DINE y el 16 será la impresión y publicación de los padrones definitivos.

Elecciones 2025: las fechas más importante que siguen del calendario

En síntesis, las fechas clave a tener en cuenta para este año electoral son:

16 de septiembre : Inicio de la campaña en medios de comunicación.

: Inicio de la campaña en medios de comunicación. 18 de octubre : Comienza la prohibición de publicar encuestas.

: Comienza la prohibición de publicar encuestas. 24 de octubre : Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda electoral.

: Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda electoral. 26 de octubre : Elecciones generales .

: . 28 de octubre: Comienza el escrutinio definitivo.

El Gobierno reglamentó el voto por correo en el exterior

El gobierno de Javier Milei estableció modificaciones en la reglamentación de la Ley de Registro de Electores Residentes en el Exterior y así fue autorizado que los ciudadanos argentinos que viven fuera del país puedan votar por correo postal. También seguirá vigente la opción que permite ejercer el sufragio acercándose a las sedes consulares dispuestas en cada país.

Según detalla la normativa, el Registro de Electores Residentes en el exterior seguirá a cargo de la Cámara Nacional Electoral y continuará como un padrón permanente lo que quiere decir que los argentinos en el extranjero estarán inscriptos de manera automática al realizar el cambio de domicilio en su Documento Nacional de Identidad. La medida fue oficializada con su publicación en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei.

Según detalla el Decreto 239/2025, los argentinos que viven en el exterior quedarán habilitados a ejercer su voto mediante corre postal. De esta manera, el Registro de Electores Residentes en el Exterior estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

En primer lugar, los ciudadanos deberán inscribirse e un registro digital tendrán que inscribirse en un registro digital que habilitará la Cámara Nacional Electoral. Los interesados podrán anotarse entre 150 y 120 días antes de los comicios y, quienes opten por esta nuevas opción, quedarán excluidos de los listados de voto presencial. Así, siguiendo el calendario electoral que establece el domingo 26 de octubre como fecha de las elecciones nacionales, este período abarca del 29 de mayo al 28 de junio.

Se reglamentó el voto por correo.

Según establece el procedimiento reglamentado, tras esto los votantes recibirán en sus domicilios la Boleta única, junto con un sobre de seguridad para el sufragio, un instructivo y una declaración jurada de identidad. Quienes opten por esta opción deberán entregar su voto de esta manera tendrán que hacerlo antes del último día hábil previo a la elección, ya sea depositándolo en un buzón habilitado en la sede consular o por correo.

¿Cómo será la boleta única de papel?

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluirá a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes podrán elegir entre dos opciones:

Marcar una opción para votar la lista completa.

Seleccionar candidatos de manera personalizada, marcando casilleros individuales para cada categoría.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales.

Boleta Única de Papel, ¿cuándo un voto es válido o nulo?

Según el decreto 915/2024, un voto será válido si:

Se utiliza una boleta única oficializada.

Las marcas en los casilleros son claras y se elige una opción electoral por categoría.

Si no se marca ninguna opción, será considerado un voto en blanco.

Por otro lado, un voto será nulo en los siguientes casos:

Uso de una boleta no oficializada .

. Marcar más de una agrupación política para la misma categoría.

para la misma categoría. Roturas o inscripciones que impidan identificar la elección.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

¿Qué pasa si no voto?

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.

del lugar de votación: se debe presentar una u organismo oficial. Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido .

es necesario presentar un . Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación .

el con un mínimo de . Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.

