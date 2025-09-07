Elecciones en Mar del Plata: votan los candidatos

Candidatos a consejales que pasaron por las urnas

VOTO ALEJANDRO MARTINEZ, candidato a Senador provincial del Frente de Izquierda Unidad por la quinta sección electoral

Lo hizo en la EP n°24 de Chapadmalal. «La eleccion arrancó con demoras y faltaste de boletas del Frente de Izquierda Unidad en algunas escuelas». «Esperamos una jornada tranquila y llamamos a todos los trabajadores a votar». Declaró. «Hoy puede ser un dia muy importante para la izquierda».

Luego de las 18hs Martínez recibirá medios de comunicación en el local central del Partido Obrero ubicado en Belgrano #3709

VOTO MURO. El primer candidato a concejal por La Libertad Avanza, Fernando Muro, emitió su voto en el Instituto Stella Maris, de Falucho y Viamonte. En diálogo con la prensa, dijo tener “mucho optimismo” y deseó que “todo se desarrolle con normalidad”.

Pero también criticó a los candidatos que denunciaron faltantes de boletas en el arranque de la elección, entre ellos Gustavo Pulti: “Esos candidatos tendrían que haber apoyado los proyectos que hubo de boleta única. Reclamar eso es medio tarde”, apuntó.

VOTO PULTI El primer candidato a concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, emitió su voto en el Colegio Federico Leloir, de Güemes 3147, después de más de una hora de demora para la formación de la mesa 932. A la salida, en diálogo con la prensa afirmó que se realizó una presentación ante la Junta Electoral por la falta de boletas de su partido aunque reparó en que la situación se “estaba subsanando”. “Preferimos pensar que han sido errores”, sostuvo.

Por otro lado, sobre cómo será su jornada electoral, afirmó: “Voy a recorrer la ciudad como hago siempre, mirar cómo va la votación y estaremos atentos a la organización con nuestros fiscales”.

VOTO AZCOITIA .La primera candidata a concejal de Nuevos Aires, Gabriela Azcoitia, emitió su voto este domingo a media mañana en la mesa 765 de la Escuela Municipal Técnica N°1, ubicada en Juan B. Justo al 2900, y pidió a los vecinos que “no dejen de votar” porque “es la herramienta más valiosa que tenemos”.

La periodista dijo sentirse muy afortunada por poder “votar por Mar del Plata” en estas elecciones y destacó el trabajo realizado por todo el equipo de Nuevos Aires durante la campaña, enfocada en la “escucha” de los vecinos y vecinas de la ciudad.

VOTO CUESTA.La primera candidata a concejal por Fuerza Patria, Mariana Cuesta, emitió su voto en la Escuela Primaria Yumbel, de Balcarce entre Salta e Independencia.

En contacto con la prensa alentó a que “todos, más allá de la opción que elijan, se acerquen a votar”, reparó en que las demoras registradas en el inicio de la jornada “suelen ser habituales” y planteó que para pasadas las 10.30 se encontraba “todo normalizado” con la conformación de las 1.717 mesas dispuestas en la ciudad.

VOTÓ RAVERTA.La primera candidata a senadora provincial por la quinta sección de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, votó en el Jardín de Infantes N°935, ubicado en San Luis 1415.

“Es una jornada que nos va a servir para que nuestra voz sea fuerte, sea contundente, y podamos dar un mensaje claro de cómo estamos viviendo los argentinos en general y marplatenses en particular”, declaró una vez afuera del establecimiento.

Por su parte, minimizó las quejas expresadas por sectores como Acción Marplatense respecto al faltante de algunas boletas en los primeros minutos de las elecciones. “Denuncias no creo, por ahí algún candidato dijo algo”, retrucó y cuestionó la existencia de “casi que un ritual” para efectuar reclamos de ese tipo en lo que consideró puede ser una estrategia en busca de “sacar alguna ventajita”.

Con información propia y de https://quedigital.com.ar/politica/en-vivo-asi-se-viven-las-elecciones-legislativas-en-mar-del-plata/

