Elecciones legislativas: cerró la votación en Mar del Plata y se aguarda por los resultados

La ciudad votó en una jornada electoral que inició con demoras en la apertura de mesas y luego se desarrolló con normalidad

Algunos minutos después de las 18, tal y como estaba previsto, culminó la votación en Mar del Plata y toda la provincia y comenzó el recuento de votos en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses.

De esta manera, cerró un domingo electoral que comenzó con turbulencias debido a las dificultades que se presentaron para la apertura de mesas en algunos colegios de la ciudad, pero que luego se desarrolló con normalidad.

Cabe descatar que en General Pueyrredon se votó por 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales. Los resultados se comenzarán a conocer después de las 21.

En cuanto al porcentaje de personas que sufragó este domingo, alrededor de las 14 el promedio registrado era del 39% de los habitantes de General Pueyrredon que figuran en el padrón electoral. Sin embargo, en algunas escuelas de la zona céntrica se registró el 50% y hasta el 60%.

