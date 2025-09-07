Elecciones legislativas: ¿los colectivos en Mar del Plata son gratis o no?

Las idas y venidas entre la Provincia, el municipio y la justicia dejaron un manto de duda: ¿los colectivos son gratis este domingo en Mar del Plata?

Las idas y venidas en torno al servicio de transporte público de pasajeros para este domingo 7 de septiembre hacen que los vecinos de Mar del Plata y Batán todavía no tengan claro si el colectivo es gratis o no. Hubo una decisión de la Provincia para que el servicio sea gratuito, pero el municipio anunció que no adheriría debido a que no estaba contemplada la partida presupuestaria. Una jueza hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al intendente Guillermo Montenegro que garantice la gratuidad, pero el municipio no cumplió el mandato de la justicia. Finalmente, fueron las empresas de transporte las que resolvieron que los colectivos sean gratis de 8 a 18.

La decisión del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires fue disponer la gratuidad del servicio para garantizar que todos los ciudadanos puedan ir a votar.

Sin embargo, desde el municipio señalaron que esa decisión no había estado acompañada de la partida presupuestaria necesaria (afirmaron que cuando las elecciones las organiza el gobierno nacional siempre se contempló). De esta forma, la decisión del municipio fue reclamarle a la provincia el pago de los 300 millones de pesos que se estima cuesta la gratuidad del servicio a lo largo del domingo.

El viernes, horas antes de las elecciones, la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Mariana Irianni hizo lugar a una medida cautelar presentada por un vecino de Batán y le ordenó al intendente que adopte las medidas necesarias para que el trasporte público de pasajeros sea gratuito este domingo.

La respuesta del jefe comunal llegó ese mismo viernes a través de las redes sociales. El intendente señaló que «cuando es ‘gratis’, alguien lo termina pagando».

«Hoy, una jueza penal de menores que debería estar ocupada en no soltar delincuentes, decidió que en Mar del Plata, el día domingo de las elecciones, el transporte público lo paguen los vecinos de la ciudad de Mar del Plata», inició el jefe comunal.

Además, cuestionó a Kicillof y detalló el costo que tendrá la medida: «Esta decisión, que nos obliga a adherir a una resolución de Kicillof, nos va a costar a los vecinos de Mar del Plata $300 millones. Es muy fácil decidir, desde la comodidad de un sillón, que los colectivos sean gratis el día domingo».

Y ratificó: «Los argentinos ya lo aprendimos, cuando algo es gratis, alguien lo termina pagando». Por otra parte, explicó que «por supuesto que queremos que este domingo todos vayan a votar», sin embargo, aclaró que «nunca en la historia el municipio se hizo cargo de un gasto de estas características, y yo tengo la obligación de cuidar la plata de los vecinos».

Este domingo, desde el municipio aclararon que no dispusieron de los 300 millones para garantizar la gratuidad del servicio. «Si la Provincia pone la plata o si los empresarios deciden asumir el costo será gratis. Nosotros no vamos a poner ese dinero», indicaron fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) resolvió asumir el costo y garantizar el servicio gratuito de colectivos entre las 8 y las 18.

