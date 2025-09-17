ELENA ROGER en MAR DEL PLATA

Elena Roger anuncia su tour 2025 por ARGENTINA, ESPAÑA y URUGUAY. Mar del Plata será una de sus escalas con noche doble: el sábado 20 (20:30) y domingo 21 (20 hrs) de septiembre en el Teatro Roxy del Centro de Arte MDQ (San Luis 1750).

En cada presentación, la reconocida artista, hará un recorrido por los éxitos que la consagraron como una de las máximas referentes del teatro musical y una de las grandes voces de la música popular argentina. En esta serie de conciertos estará acompañada en el piano por Nicolás Guerschberg.

Una oportunidad única para disfrutar del elegante repertorio de una artista multifacética en una noche íntima e inolvidable.

ENTRADAS EN WWW.ELENAROGER.COM

Con una profunda y sutil calidad interpretativa, Elena Roger, invita al público a sumergirse en un emotivo viaje musical por su ecléctico repertorio acompañada por el poderoso y delicado sonido del piano a cargo del maestro Nicolás Guerschberg.

Un show que recorrerá bellas canciones y relatos llenos de historia y emoción:

No llores por mi Argentina (Don’t cry for me Argentina), Je ne regrette rien, La vie en rose, Te quiero, Parole, Loving you, Balada para un loco, entre otras.

AGENDA TOUR 2025

ARGENTINA

Sábado 20 de septiembre 20:30h – Mar del Plata

Teatro Roxy – Radio City – www.plateanet.com

Domingo 21 de septiembre 20h – Mar del Plata

Teatro Roxy – Radio City – www.plateanet.com

Domingo 28 de septiembre 20:30h – La PLata

Teatro Coliseo Podestá – (https://coliseopodesta.laplata.gob.ar/cartelera )

Jueves 2 de octubre 21h – San Juan

Auditorio Juan Victoria – https://auditorio.sanjuan.gob.ar/

Viernes 3 de octubre 21:30h – Mendoza

Teatro Mendoza – https://www.entradaweb.com.ar/

Sábado 4 de octubre 21:30h – Mendoza

Teatro Mendoza – https://www.entradaweb.com.ar/



ESPAÑA:

VALENCIA Lunes 27 de Octubre – Teatro Talia C/ dels Cavallers, 31. www.teatretalia.es

MADRID Miércoles 29 de octubre – Teatro EDP Gran Vía Calle Gran Vía, 66. www.gruposmedia.com/teatro-edp-gran-via

BARCELONA Lunes 3 de noviembre – Teatro Apolo Avenida del Paralelo, 59. www.teatroapolo.com

URUGUAY: MONTEVIDEO Viernes 14 de noviembre 20h y 22h – TEATRO EL GALPÓN ( https://www.teatroelgalpon.org.uy/ )



Voz – Elena Roger

Piano – Nicolás Guerschberg Diseño de sonido – Rodrigo Lavecchia Diseño de iluminación – Gisela Marchetti Prensa – Varas Otero Dirección de producción – Mariana Correa / Sebastian Arcos Producción General – Adrian Suar y Preludio Producciones.

ELENA ROGER artista reconocida y premiada tanto en la Argentina como en el exterior.

Protagonizó obras emblemáticas de la comedia musical en Londres, Nueva York, Buenos Aires y Madrid. Evita, Piaf, Passion y Mina, che cosa sei?!? son algunos de sus trabajos más destacados y por los cuales obtuvo un gran reconocimiento del público y la prensa. Trabajó a nivel internacional con grandes directores como Jamie Lloyd, Jonathan Butterell y Michael Grandage, entre otros. En el 2006 fue elegida por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para protagonizar la nueva producción de “Evita” en Londres, uno de los musicales más reconocidos a nivel mundial. Esta producción fue trasladada a los escenarios de Broadway en el 2012 donde la protagonizó junto a Ricky Martin.

Fue nominada a los Premios Olivier con las tres obras que protagonizó en el Reino Unido; galardón que obtuvo por su destacada interpretación en la obra “Piaf” donde emocionó hasta las lágrimas al público inglés.

Obtuvo en la Argentina el Premio Konex a mejor actriz de comedia musical de la década.

Sus últimos trabajos en teatro fueron “Ay Carmela”, “Love musik”, “El cartógrafo”, “PIAF”, y el tributo a la gran cantante italiana Mina Mazzini: “Mina…che cosa sei?!?”.

Sus trabajos más destacados en cine son “Un amor” de Paula Hernández (Premio Cóndor a revelación femenina), “Wakolda” (Premio Sur a mejor actriz de reparto) de Lucía Puenzo. Esta película fue elegida por Argentina para representar al país en los Premios OSCAR. Además fue nominada a los Premios Goya y ganadora en el Festival de La Habana. “Amapola” de Eugenio Zanetti, “Nadie nos mira” de Julia Solomonoff, estrenada en el prestigioso Tribeca Film Festival de Nueva York y que cuenta con grandes reconocimientos y premios en festivales de todo el mundo y ¨Lejos de Pekín¨ de Maximiliano Gonzalez.

Para plataformas co-protagonizó “Entrelazados” para Disney+ y “La mente del poder” para TNT-Flow. Condujo la serie “Agua, tierra, aire y fuego” , serie sobre medio ambiente producida por Mundo U. Produjo junto a Mariano Torre el documental NAVETIERRA.

Como cantante lleva editados cuatro discos: “Elena Roger en concierto. Recorriendo el rock nacional”, “Vientos del Sur” (Ganadora del premio Clarín Figura Música Melódica Popular 2010), “Tiempo Mariposa» y “PIAF (Elenco original Piaf Argentina 2022)”.

Participó del soundtrack original de las producciones de Evita en Londres y Broadway y de la discografía de la serie ENTRELAZADOS.

En colaboración lleva editados 3 discos junto a la prestigiosa formación Escalandrum, sexteto liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla. El primero de ellos: “3001 Proyecto Piazzolla” fue presentado en Israel, Canadá, Barcelona, Oslo, París, Brasil, Uruguay, Chile y en los festivales más reconocidos del mundo como el Festival de Jazz de Montreal con gran éxito y reconocimiento de la prensa internacional. “3001 Proyecto Piazzolla” fue nominado a DISCO DEL AÑO en Argentina en los Premios Gardel.

En el segundo material la cantante y la agrupación abordan, con un sonido innovador y original, la obra de la gran artista argentina María Elena Walsh, en el 90 aniversario de su natalicio.

A lo largo de su carrera ha compartido escenarios con figuras de gran talento y renombre tanto nacionales como internacionales entre ellos: Nacha Guevara, Ricky Martin y Joan Manuel Serrat.

