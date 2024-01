Emiten alertas amarillas en varias provincias por fuertes tormentas y viento zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa y también por viento zonda para Mendoza y vientos para Neuquén, Chubut, Río Negro, noroeste de Santa Cruz y la costa sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El SMN advierte que las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y abundante precipitación en cortos períodos. Se estima una precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.

Las provincias afectadas por vientos notarán velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Las intensidades más fuertes se registrarán sobre el sur y oeste de Santa Cruz y la zona costera sur de esa provincia, Güer Aike.

En Mendoza, el alerta es por viento zonda, con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h, pudiendo superarse localmente.

El nivel de alerta amarillo implica «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas». Es por eso que se recomienda a la población no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Fuente: Filo News

