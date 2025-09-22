Emiten un nuevo alerta amarillo por viento para este martes: se esperan ráfagas de hasta 75 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se esperan fuertes vientos desde el sudeste, acompañado de nuevas precipitaciones

ras las fuertes tormentas de este fin de semana en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por viento para la tarde de este lunes 22 de septiembre.

El alerta rige para la costa de General Pueyrredon y buena parte de la Costa Atlántica durante la tarde de este lunes. Según el SMN, el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Mapa de alertas por viento para este lunes en la provincia de Buenos Aires. Fuente: SMN.

De acuerdo al pronóstico, mañana por la tarde habrá tormentas aisladas (40 a 70% de probabilidades de lluvia), con 15º C de temperatura. El viento soplará del sudoeste a 32-41 km/h, con ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

A la noche ya no habrá alerta meteorológico, pero se esperan chaparrones, pero con una probabilidad de precipitaciones del 10 al 40%. Harán 9º C y el viento virará al sur a 32-41 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por viento

Evitar actividades al aire libre.

Asegur los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: Mi8

