Emiten una doble alerta amarilla para este domingo en Mar del Plata

El aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla por lluvias para este domingo de carnaval durante la madrugada y la mañana en Mar del Plata.

El aviso rige para General Pueyrredon y casi toda la provincia de Buenos Aires. Según el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Además, las lluvias estarán acompañadas por tormentas abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

