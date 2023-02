Emitieron un alerta por lluvia y viento para el sábado a la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo para este sábado a la noche por fuertes tormentas en Mar del Plata. Las zonas que se verán afectadas son parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires como, Necochea, Lobería, Mar Chiquita, General Alvarado, San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Monte Hermoso.

Según comunicó el ente, las «áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes». Las tormentas, «estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos», detallaron.

Durante la noche del sábado, se esperan lluvias de entre 20 y 50 milímetros. Se recomienda no hacer actividades al aire libre. Además, es fundamental que no se saque la basura y que se retiren los objetos que impidan que el agua escurra. Además, se sugiere no acercarse a la costa ni las playas por el riesgo de caída de un rayo ytener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. También se recomienda no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Ante cualquier inconveniente, las personas pueden comunicarse al 103 de Defensa Civil.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

