EMMANUEL HORVILLEUR PRESENTA “MI AÑO GÓTICO” EN LA PLATA, SAN MIGUEL, QUILMES Y CAPITAL FEDERAL.

|Emmanuel Horvilleur presenta su nuevo disco ¨Mi Año Gótico¨ en Buenos Aires, La Plata, San Miguel y Quilmes.
Con un repertorio totalmente renovado y nuevas versiones de sus canciones más conocidas, la celebración con su público será:
Viernes 15 de mayo – XLR Club San Miguel – TICKETS
Sábado 16 de mayo – Teatro Ópera La Plata – TICKETS
Viernes 12 de junio – Club Re – Quilmes – TICKETS
Sábado 15 de agosto – C Art Media – CABA – TICKETS
Emmanuel Horvilleur siempre se reinventa en cada etapa de su carrera. Sus lanzamientos y sus presentaciones en vivo siempre han sido muestra de ello. Mi año Gótico posee una estética cuidada y un sonido que combina elegancia, frescura y riesgo.
Tiene colaboraciones de lujo como Ale Sergi, Javiera Mena, Fito Páez y Julián Kartun.
|Desde el lanzamiento de MI AÑO GÓTICO (noviembre 2025, su último álbum, el octavo en su carrera, Horvilleur ha continuado dejando su marca en la escena musical argentina. Su legado incluye memorables presentaciones como su show sold out en el legendario estadio Obras, así como giras por todo el país y participaciones destacadas en diversos festivales de renombre.