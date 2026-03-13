EMMANUEL HORVILLEUR PRESENTA “MI AÑO GÓTICO” EN LA PLATA, SAN MIGUEL, QUILMES Y CAPITAL FEDERAL.

Emmanuel Horvilleur presenta su nuevo disco ¨Mi Año Gótico¨ en Buenos Aires, La Plata, San Miguel y Quilmes.

Con un repertorio totalmente renovado y nuevas versiones de sus canciones más conocidas, la celebración con su público será:

Viernes 15 de mayo – XLR Club San Miguel – TICKETS

Sábado 16 de mayo – Teatro Ópera La Plata – TICKETS

Viernes 12 de junio – Club Re – Quilmes – TICKETS

Sábado 15 de agosto – C Art Media – CABA – TICKETS

Emmanuel Horvilleur siempre se reinventa en cada etapa de su carrera. Sus lanzamientos y sus presentaciones en vivo siempre han sido muestra de ello. Mi año Gótico posee una estética cuidada y un sonido que combina elegancia, frescura y riesgo.

Tiene colaboraciones de lujo como Ale Sergi, Javiera Mena, Fito Páez y Julián Kartun.