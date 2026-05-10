EMMANUEL HORVILLEUR PRESENTA “MI AÑO GÓTICO” EN LA PLATA.

Emmanuel Horvilleur presenta su nuevo disco ¨Mi Año Gótico¨ en La Plata. Con un repertorio totalmente renovado y nuevas versiones de sus canciones más conocidas, la celebración con su público será el sábado 16 de mayo – Teatro Ópera La Plata.

Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro.

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.