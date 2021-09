Emmy 2021: The Crown, The Mandalorian y Gambito de Dama en la batalla clave de este domingo: quién transmite y a que hora

El domingo se entregan los principales galardones de la industria de la televisión estadounidense, que desde hace algunas ediciones incluye a los contenidos de las plataformas de contenidos online

El domingo se llevará a cabo la 73ª entrega de los Emmy Awards en la ciudad deLos Angeles, que contará con la conducción, por primera vez, del comediante y actor Cedric Antonio Kyles, más conocido por su nombre artístico Cedric the Entertainer.

La ceremonia será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), desde las 21, con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento.

En tanto, como ya es tradicional hace muchos años, la señal E! Entertainment transmitirá en vivo a partir de las 19 horas todas las alternativas de las estrellas a la Alfombra Roja.

Entre las celebridades que se espera hagan su entrada triunfal se encuentran Anya Taylor-Joy, Kaley Cuoco, Tracee Ellis Ross, Michael Douglas, Morgan Freeman, Alec Baldwin, Olivia Colman, Emma Corrin, Elisabeth Moss, Billy Porter, Claire Foy, Timothy Olyphant, Hugh Grant, Ewan McGregor, Kate Winslet, John Travolta, Kevin Hart, entre muchos otros.

The Crown (24 candidaturas), The Mandalorian (24), Bruja Escarlata y Visión (23), El cuento de la criada (21), Ted Lasso (20), Gambito de dama (18) y Mare of Easttown (16) son algunas de las ficciones que más nominaciones han acumulado.

Mientras que por cadenas de televisión y plataformas, HBO se sitúa al frente, con 130 candidaturas, seguida muy de cerca por Netflix, con 129. Disney+ sumó 71 opciones de premio, seguida por NBC (46), Apple TV+ (34) y CBS (26).

La gala se puede considerar un nuevo e importante capítulo en el marco de una guerra del streaming que suma día a día nuevos contendientes, y que encuentra en este evento otra forma de dirimir liderazgos, además de la cantidad de suscripciones con las que cuenta cada servicio.

MILES DE MILLONES DE DÓLARES ESTÁN INVIRTIENDO EN CONTENIDOS LAS COMPAÑÍAS DEDICADAS A ESTE NEGOCIO, Y ES FUNDAMENTAL VER REFLEJADO EL ÉXITO DE ESAS INVERSIONES EN ESTOS GALARDONES.

En relación a los protocolos vinculados a la pandemia, vale la pena recordar que los Emmys 2020, denominados los «Pand-Emmys», se celebraron en el Staples Center de Los Ángeles, y los ganadores aceptaron sus estatuillas por videoconferencia.

Y esta edición, a pesar de los planes de celebrar una ceremonia en interiores, el aumento de casos de Covid en California llevó a los organizadores a trasladar el espectáculo al complejo abierto del L.A. Live, que se encuentra directamente detrás del Microsoft Theatre, para poder albergar a los invitados respetando la distancia interpersonal.

Por otro lado, solo podrán asistir cuatro representantes de cada equipo nominado, por lo que habrá artistas que no ingresarán a pesar de optar a un premio. Además, habrá muy pocos medios de comunicación acreditados. Este formato dista mucho de la fiesta con la que Hollywood pretendía celebrar la «normalidad».

Fuente: Diario de Cultura

Comentarios

comentarios