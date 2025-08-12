Empanadas, asado, chorizo seco, torta y chocolate: fiestas provinciales confirmadas

Se dio a conocer el calendario de eventos turísticos de los próximos días

Los municipios bonaerenses recordarán al General San Martín y celebrarán el mes de las infancias con una agenda imperdible. Del jueves 14 al jueves 21 de agosto de 2025, General Rodríguez realizará la 3º Fiesta de la Empanada Rodriguense; Villa Gesell, la 29º Fiesta Nacional Chocogesell; Bragado, la 22º Fiesta del Concurso del Chorizo Seco; Tapalqué, la 10º Fiesta de la Mujer Campesina en el Pueblo Turístico Crotto; Luján, la exposición cultural Japón en Luján; Tres Arroyos, 26° Feria Nacional de los Artesanos; y Saavedra, hará la Cabalgata de la Tradición y la Amistad en Pigüé; y Descubrí La Trufa Negra, visitas guiadas a la trufera Nuevo Mundo en Espartillar.

GENERAL RODRÍGUEZ

3º Fiesta de la Empanada Rodriguense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 15 al domingo 17, a partir del mediodía, en el predio de la Estación Cultural, av. 25 de Mayo e Int. Manny. Descripción: Tercer Concurso de la empanada rodriguense, shows en vivo, emprendedores y artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.

SAN PEDRO

22º Fiesta Nacional de la Ensaimada Malloqruina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 15 al domingo 17, a partir de las 11:00, en el Paseo Público Municipal.

Descripción: Durante los tres días se llevarán a cabo diversas actividades como la elaboración y degustación de la ensaimada en sus diversas presentaciones, talleres relacionados con la cultura mallorquina, degustación de platos típicos, y música y bailes tradicionales, entre otras propuestas. Además, desde las 11:00, habrá también música en vivo y shows con artistas locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

VILLA GESELL

29º Fiesta Nacional Chocogesell

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 15 al domingo 17, desde las 11:00, en Pinar del Norte (Alameda 202 y Calle 303). Descripción: La repostería artesanal con chocolate será protagonista en todas las formas: budines, tortas, mermeladas, licores, alfajores, masas, con demostraciones gastronómicas gratuitas y grandes sorteos. Niños y niñas tendrán un espacio de juegos y las familias podrán explorar la oferta cultural e histórica de la reserva forestal. Participarán artistas, artesanos geselinos y feriantes invitados de la región. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Gesell con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.

BRAGADO

22º Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Fecha, hora y lugar: Sábado 16, a partir de las 20:00; y domingo 17, desde las 10:45, en el Club Agrario de Comodoro Py. Descripción: Durante la primera jornada se llevará adelante el encendido de fogones, la peña folklórica con artistas de la zona y el baile popular. Al día siguiente, se realizarán las pruebas de riendas, el tradicional encuentro de peñas folklóricas, el desfile institucional de maquinarias antiguas, el paseo criollo y el entrevero de tropillas. Por la tarde, el club vuelve a abrir sus puertas con shows artísticos, el concurso del chorizo seco y las postulantes a flor del pago. Entrada arancelada. Organiza la Comisión de Festejos con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.

CORONEL SUÁREZ (Piñeyro)

Cabalgata y Asado

Fecha, hora y lugar: Domingo 17 de agosto a las 08:00 con salida de caballos desde la Sociedad Rural de Suárez y club Olimpo. Descripción: Cabalgata, almuerzo, acto oficial con la Banda Municipal de Coronel Suárez y actividades folklóricas. Adultos $30.000 y menores $12.000. Contacto: (2926) 493613/417715. Organiza la Comisión del Club Olimpo de Piñeyro con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez

Más información: www.coronelsuarez.tur.ar/all-events/?event=378280 –

MONTE (San Miguel del Monte)

Festival de la Torta y el Chocolate

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 17, desde las 14:00, en la Plaza Adolfo Alsina. Descripción: La torta en esta edición será de 115 metros y se repartirán 300 litros de chocolatada. Además, paseo de inflables, juegos de kermesse, paseo en autobomba. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte.

