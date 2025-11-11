Empanadas, lechones, vermut y cerveza artesanal: agenda cargada para los eventos provinciales

Se desarrollarán en distintas ciudades entre el jueves 13 y el jueves 20 de noviembre

La provincia de Buenos Aires se alista para celebrar la Semana de la Tradición, abarcando el periodo del jueves 13 al jueves 20 de noviembre de 2025, con una amplia variedad de propuestas deportivas y, especialmente, gastronómicas.

Los municipios bonaerenses, junto a los Pueblos Turísticos, ofrecen una tentadora agenda de festividades para disfrutar el próximo fin de semana.

Estos eventos tienen como eje principal la gastronomía local, las comidas típicas y las bebidas artesanales:

• 3° Fiesta de la Empanada Frita al Disco (Chivilcoy – Gorostiaga): Este evento específicamente gastronómico se realizará el viernes 14 de noviembre, a las 20:00, en la estación Gorostiaga. Los asistentes podrán degustar las tradicionales empanadas al disco y disfrutar de música y danzas en

vivo. La entrada es gratuita.

• Fiesta del Lechón de Campo (Las Flores – Pardo): Pardo, que forma parte del programa Pueblos Turísticos, celebrará el domingo 16 de noviembre, desde las 13:00, en el predio de la estación de trenes. La jornada se centrará en la gastronomía y los espectáculos artísticos. La entrada es gratuita.

• 10º Fiesta de la Tortita Negra (Salto – Berdier): El Pueblo Turístico de Berdier recibirá al público el domingo 16, desde el mediodía, para celebrar este décimo aniversario. La descripción promete las “infaltables tortitas negras para degustar”, junto a feria de artesanías y artistas en vivo. La entrada es gratuita.

• Fiesta de la Cerveza en Luján: Un plan ideal para los amantes de la bebida artesanal. Se llevará a cabo el sábado 15 y domingo 16, a partir de las 11:00, en el parque Ameghino. El evento contará con un patio gastronómico y diversas variedades de cerveza artesanal. La entrada es gratuita.

• Festival del Vermut (Olavarría – Colonia Nievas): Este festival se realiza el domingo 16, de 12:00 a 22:00, en la Pulpería Nievas. El evento tiene como protagonista principal al vermut y ofrece gastronomía criolla y food trucks. La entrada es gratuita.

• 9º Fiesta del Pan (Suipacha – General Rivas): Un encuentro creado por alumnos y docentes se celebra el domingo 16, desde las 10:30, frente a la Capilla del Pueblo. Además del patio de comidas, habrá una competencia en categorías como pan artesanal, pan de campo, pan francés y pan innovación. La entrada es gratuita.

Numerosas fiestas tradicionales también incluirán importantes espacios dedicados a la comida y la bebida local:

• Fiesta Nacional de la Corvina Rubia (La Costa – Mar de Ajó): Se desarrolla del viernes 14 al domingo 16 en el Camping General Lavalle. El foco gastronómico es fuerte, incluyendo la cocción asada de 150 corvinas rubias para distribuir gratuitamente entre el público, además de un patio gastronómico y cervezas artesanales. La entrada es gratuita, aunque el concurso de pesca requiere inscripción arancelada.

• 86° Fiesta Nacional de la Tradición (San Antonio de Areco): Celebrada del viernes 14 al domingo 16, tendrá lugar en el Parque Criollo. El domingo incluirá comidas típicas, música en vivo y destrezas criollas. La entrada es gratuita.

• 5º Fiesta de la Tradición (Tornquist – Saldungaray): Este pueblo turístico tendrá su fiesta el sábado 15 y domingo 16. Incluirá un patio gastronómico y cervecero, y un concurso de asadores el domingo.

• 26° Fiesta de Colectividades (Pergamino – El Socorro): El domingo 16, a las 11:00, en la Plaza del Reencuentro, se instalarán puestos de colectividades con gastronomía y artesanías típicas. La entrada es gratuita.

• Fiesta de Darregueira (Puan): El evento, que se realiza el domingo 16 a las 12:00 en el Predio Barrio Humo, contará con un paseo gastronómico y espectáculos en vivo. La entrada tiene costo, con excepción de los menores de 12 años.

• 41° Fiesta Provincial de la Primavera (Chacabuco – Rawson): El sábado 15 y domingo 16, este evento ofrecerá un patio de comidas, desfile de carrozas y feria de artesanías. La entrada es gratuita.

• Fiesta de la Capital Nacional del Pato (General Las Heras): Con un enfoque deportivo, la fiesta del sábado 15 y domingo 16 incluirá un patio de comidas y cantina en el Campo de Pato. La entrada es gratuita.

• 5º Fiesta del Cantor Orillero (Coronel Suárez – Huanguelén): Este evento, centrado en el ciclismo y la música, el sábado 15 y domingo 16, también tendrá un patio de comidas.

Además, San Cayetano será sede de la 52° Fiesta de Milongas y Baguales, del viernes 14 al domingo 16, con peñas folclóricas, baile popular y destrezas criollas

Fuente: ahoramardelplata

