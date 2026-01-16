Empieza a regir nuevo aumento en la VTV que para un automóvil costará casi 100.000 pesos

Este viernes la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) será impactada por un nuevo aumento que llevará el costo a $97.057 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba hasta ahora. El monto se estableció según lo dispuesto en la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Transporte bonaerense, el valor de la tarifa básica de la VTV será de $97.057,65, cuando en la actualidad era de $79.640,87. Ese monto corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.

Este ajuste se da después del que se registró a mediados de julio, con un salto del 25,5% con respecto a febrero. Hace un año atrás el valor del control del auto estaba en $53.819,26.

La agencia DIB esplica que desde la cartera que conduce el sistema de verificación explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, se establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (Cavea) y el sindicato Smata.

Para las motos tendrá una tarifa de $38.801,03, mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

Cabe recordar que la VTV es un requisito obligatorio para circular por las calles y rutas bonaerenses en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.

Fuente: Ahora mar del Plata

