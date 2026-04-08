«Empieza con D, Siete Letras» con Eduardo Blanco y dirección de Juan José Campanella

Una obra imperdible para los que saben reírse de sí mismos, disfrutan del humor inteligente y creen que, a cualquier edad, la vida siempre puede sorprender con un nuevo capítulo. Localidades en venta.

En dos únicas funciones en Mar del Plata, el viernes 22 de mayo a las 20:30 y el sábado 23 a las 21:30 subirá a escena «Empieza con D, Siete Letras» obra dirigida por Juan José Campanella con las actuaciones de Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale. Las presentaciones serán en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium y forman parte de la programación impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En la sala de espera de un consultorio dental, dos personajes chocan de la manera más inesperada: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30, verborrágica, carismática y con un humor tan afilado como su lengua; y Luis Cavalli, un médico retirado en sus 60, viudo y todavía buscando el manual de instrucciones de un nuevo mundo.

Entre risas, ironías y momentos profundamente humanos, su relación se convertirá en una montaña rusa emocional, donde el amor y el humor son los protagonistas principales.

«Empieza con D, Siete Letras» desnuda la vulnerabilidad de dos almas que, a pesar de los golpes, todavía creen en la posibilidad de una segunda vuelta. Es una comedia romántica con sabor argentino, donde el humor cotidiano se entrelaza con la ternura de quienes, pese a todo, siguen apostando por el amor…aunque sea en la sala de espera de un dentista.

En su primera obra original desde «El cuento de las Comadrejas», Juan José Campanella nos ofrece una comedia para reír, emocionarse y replantearse qué significa empezar de nuevo en la vida.

Una obra para los que saben reírse de sí mismos, disfrutan del humor inteligente y creen que, a cualquier edad, la vida siempre puede sorprender con un nuevo capítulo.

Las entradas ya están a la venta en plateanet o en la boletería del teatro (Bv. Marítimo 2280)

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