Empieza Semana Santa: cómo estará el clima este jueves 17 de abril en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura rondará los 20º C por la tarde y el cielo estará cubierto.

Este jueves 17 de abril comienza la Semana Santa y se espera que arriben a Mar del Plata una buena cantidad de turistas, y el clima en la ciudad toma un protagonismo especial.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 21º C, con cielo mayormente nublado. A la mañana harán unos 12º C, con neblina, y a la noche el cielo estará parcialmente nublado, pero fresco: la temperatura rondará los 13º C.

Si bien no se esperan lluvias, al anochecer habrá una mínima probabilidad de precipitaciones (0 a 10%).

En cuanto al viento, a la mañana soplará del oeste a 23-31 kilómetros por hora. Luego virará al noroeste a 7-12 km/h y a la noche volverá a estar en dirección oeste, con la misma intensidad.

