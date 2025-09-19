Empiezan las tormentas: cómo estará el clima este viernes 19 de septiembre en Mar del Plata

A la espera del alerta amarillo por tormenta que rige para la tarde-noche del sábado, hoy habrá lluvias y una temperatura máxima de 20º C.

Después de un jueves con mucha neblina y un alerta amarillo por tormentas emitido para el sábado, este viernes 19 de septiembre será una jornada lluviosa en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana habrá tormentas aisladas, con un 10 a 40% de probabilidades de lluvia, mientras que a la tarde el cielo estará nublado y a la noche mayormente nublado.

La temperatura será 15° C a la mañana y a la tarde alcanzará una máxima de 20° C. A la noche bajará a 14º C.

En cuanto al viento, durante el día soplará del noroeste a 7-12 kilómetros por hora, y a la tarde virará al sudoeste a 13-22 km/h. Al anochecer provendrá del sudeste pero con mayor intensidad: 23 a 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

