Empresas B y turismo sostenible: Argentina se consolida como referente regional sumando nuevas propuestas

Marzo es el Mes de las Empresas B en todo el mundo, y este año la campaña se celebra bajo el lema “Una simple letra, un gran significado”.

La certificación B se ha convertido en un símbolo de compromiso con las personas, el planeta y la mejora continua, y en Argentina el sector turístico se destaca como uno de los más dinámicos dentro del movimiento.

Turismo de impacto en Argentina

Actualmente, el país cuenta con 45 propuestas certificadas en gastronomía, turismo y experiencias:

17 restaurantes .

. 16 empresas de turismo .

. 9 bodegas .

. 2 hospedajes .

. 1 reserva natural.

Mendoza lidera con 22 opciones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (8) y la Provincia de Buenos Aires (5). También hay experiencias en Salta, Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Mar del Plata y La Rioja.

Boomerang Viajes: un caso emblemático

Fundada por las hermanas Bettina y Paula González, Boomerang Viajes celebra este año 25 años de trayectoria y desde 2019 está certificada como Empresa B. La agencia ha desarrollado productos turísticos comunitarios en regiones como el NOA, Misiones y el Gran Chaco, formando a 297 agentes turísticos en temas de impacto. Además, integra la Fundación Charis, que gestiona la escuela Chiara Lubich en José C. Paz.

Según Bettina González, la certificación B es un sello de confianza internacional que posiciona a la agencia como un proveedor transparente y verificado. En 2025, sus ventas en el segmento corporativo crecieron un 60%, reflejando la demanda de empresas que buscan fortalecer su cadena de valor bajo criterios de triple impacto.

Las empresas B están transformando el sector turístico en Argentina con propuestas sostenibles y comprometidas.

Competitividad y resiliencia

Para Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina, el turismo sustentable es una gran oportunidad en un país con tanta riqueza natural y diversidad social. “Boomerang Viajes demuestra que las empresas pueden ser agentes de cambio: ven al turismo como una herramienta de redistribución, trabajan colaborativamente, educan y se involucran en su comunidad”, señaló.

Argentina en el movimiento global

Con 292 Empresas B, Argentina es el décimo país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más organizaciones certificadas.

Estas compañías generan más de 45.700 empleos, facturan US$ 5.700 millones anuales y abarcan 30 sectores. Además del turismo, destacan los servicios B2B y B2G, alimentos y bebidas, tecnología y textiles. A nivel global, existen 10.700 Empresas B en 104 países.

El futuro del turismo

Según Oxford Economics, el turismo crecerá por encima de la economía global en los próximos diez años. Para Bettina González, esto es una oportunidad para demostrar que un turismo sostenible puede generar un círculo virtuoso que beneficie a todos.

“El turismo con impacto positivo dejó de ser un nicho. Hoy los viajeros buscan experiencias auténticas, conexión con comunidades y destinos de conservación. Nosotros los acompañamos para que viajen de manera consciente, conservando el entorno y valorando la cultura local”, explicó.

Herramientas para viajeros conscientes

Para quienes quieran conocer las propuestas, Sistema B Argentina publicó la Ruta B de Mendoza, una guía con opciones de bodegas, restaurantes y experiencias turísticas. El resto de las compañías certificadas puede consultarse en el Catálogo de Empresas B de Argentina.

El crecimiento del turismo sostenible y el avance de las Empresas B en Argentina muestran que el triple impacto ya no es una tendencia, sino una estrategia de competitividad y resiliencia. Con casos como Boomerang Viajes, el país se posiciona como referente regional en un movimiento global que redefine la forma de hacer negocios y de viajar.

Fuente: Noticias Ambientales

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