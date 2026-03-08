En el 8M, UTHGRA Mar del Plata reconoce el trabajo y la fortaleza de las mujeres hoteleras y gastronómicas

En la antesala del Día de la Mujer, el gremio compartió un encuentro con delegadas de distintos establecimientos. Desde la conducción ponderaron el trabajo, el compromiso en la lucha, el esfuerzo y la resiliencia de las mujeres del sector.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, UTHGRA Mar del Plata saludó muy especialmente a todas las trabajadoras hoteleras y gastronómicas y destacó su “rol fundamental” en cada lugar de trabajo, como así también la vocación de servicio, la fortaleza y la resiliencia de las mujeres de toda la actividad.

“UTHGRA Mar del Plata acompaña a cada mujer trabajadora. Creemos en la igualdad, el respeto y en el valor del trabajo”, expresó Carolina Villar, secretaria de Actas y Afiliaciones del gremio, de cara a este 8M.

Desde la conducción de Pablo Santín destacaron que el rol de la mujer es fundamental no solo en la hotelería y la gastronomía, sino en cualquier actividad. “Las mujeres aportan algo único en los espacios de trabajo. Detrás de cada hotel, cada cocina y cada mesa servida hay mujeres trabajando con un compromiso admirable que nos llena de orgullo”, señalaron.

La conducción de UTHGRA Mar del Plata recorrió distintos establecimientos para escuchar y visibilizar el mensaje de las trabajadoras de cara a este día. Algunos de estos testimonios forman parte de un video publicado en las redes sociales con motivo del 8M.

En este sentido, sobresalen la vocación de servicio y el trabajo en equipo. Muchas trabajadoras ponderan también el valor del trato cálido con el público, tanto con los marplatenses como con los turistas que visitan restaurantes, hoteles, cafés y otros espacios de la actividad.

Para muchas trabajadoras del sector, la fortaleza y la resiliencia son dos grandes pilares. Además, cabe mencionar que buena parte de las trabajadoras hoteleras y gastronómicas son sostén de sus familias, lo que implica un gran esfuerzo, compromiso y una enorme responsabilidad cada día.

UTHGRA Mar del Plata cuenta además con una importante cantidad de delegadas en los establecimientos, quienes día a día defienden con pleno compromiso los derechos de sus compañeros y compañeras.

“El compromiso, las convicciones, el esfuerzo y la legítima vocación de defensa del trabajo de todas las delegadas y del conjunto de las trabajadoras hoteleras y gastronómicas son un enorome orgullo para esta conducción y para toda la actividad», expresó el secretario general, Pablo Santín.

En ese marco, el viernes se realizó un encuentro con delegadas en el Centro de Formación Laboral N°405 de UTHGRA Mar del Plata. La conducción gremial compartió una merienda y un espacio de diálogo en la previa del Día de la Mujer, que se convirtió en un momento para conversar sobre la realidad del sector y celebrar el rol fundamental de las mujeres en los lugares de trabajo y en la defensa de los compañeros y compañeras.

“Valoramos profundamente la cercanía y el compromiso de cada trabajadora con la gestión de UTHGRA Mar del Plata, y también con el crecimiento de la actividad hotelera y gastronómica y la lucha por la defensa de los derechos”, concluyeron, deseando en este sentido un muy feliz día a todas las mujeres trabajadoras.

