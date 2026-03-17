En el acto por el atentado de 1992, Milei respondió la amenaza de Irán: «no vamos a retroceder un milímetro»

Milei reafirmó el alineamiento con Israel, a 34 años del atentado contra la Embajada. Y rechazó la amenaza de Irán por coinsiderar a ese país «enemigo»

El presidente Javier Milei participó hoy del acto por los 34 años del atentado a la embajada de Israel, durante el cual no solo reafirmó su alineamiento con ese país, sino que respondió el desafío que lanzó Irán luego de que llamara a ese país “enemigo” de Argentina: “no vamos a retroceder un milímetro”, dijo el mandatario.

Milei estuvo en la esquina de Arroyo y Suipacha donde, el 17 de marzo de 1992, explotó un coche bomba que mató 29 personas y dejó otras 250 heridas, para una nueva edición de la ceremonia que a las 14.50 conmemora el momento del estallido.

“ Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo«, dijo el Presidente, en un breve discurso de 9 minutos. Añadió que “el ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”.

“ Israel encarna los valores fundamentales de Occidente y es un ejemplo de resiliencia ”, dijo el Presidente, acompañado en el escenario cubierto por Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri (a quien saludó con un efusivo abrazo), el embajador de Israel, Eyal Sela; el empresario Marcelo Mindlin, y el presidente del Museo Yad Vashem de Jerusalén, Dani Dayán.

Milei reafirmó el alineamiento estratégico de Argentina con Isarel y volvió a mencionar la firma de un “memorándum de entendimiento ” con ese país, en contraposición al que se intentó llevar adelante con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El presidente “Frente al terrorismo no puede haber tregua”, dijo Milei en alusión a la presunta a la organización Hezbollah, presunta autora de los atentados en la Embajada y la AMIA. También recordó el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de HAMAS, “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”.

Dura respuesta a Irán

Milei aprovechó la ocasión responder a una amenaza de las últimas horas proveniente de Irán. Ante una pregunta del portal Mendoza On Line, el presidente señaló: “no retrocederemos ni un milímetro”, al terminar el encuentro.

Fue una respuesta al editorial del periódico Teherán Times, considerado una especial de órgano para-oficial del régimen de los Ayatolas, que publicó una editorial firmada firmado por Saleh Abidi Maleki en la que se señala que Milei “cruzó una línea roja imperdonable ” al considerar al país persa un “enemigo” de Argentina.

La nota reclamó una “respuesta proporcionada ” a la política exterior de la administración Milei, a la que acusa de instrumentar un proyecto de iranofobia bajo presión del “eje estadounidense-sionista”.

“Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, señala el editorial titulado “Milei Quo Vadis” (Milei dónde vas).

Fuente: Agencia DIB.

Comentarios

comentarios