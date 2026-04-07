En los últimos 3 meses del 2025 hubo más de 3400 denuncias por delitos contra las personas: 7 de cada 10 víctimas son mujeres

En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 3471 hechos en Mar del Plata, con una suba del 19%. Las mujeres aparecen como principales víctimas ante el alza en los casos de violencia familiar y de género.

Según el Reporte de Seguridad del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 se contabilizaron 3471 delitos y contravenciones contra las personas en la ciudad, lo que representa un incremento del 19% en comparación con el período anterior. Según el informe, casi la mitad de los casos (45%) corresponden a hechos de violencia familiar o de género, consolidándose como la principal problemática dentro de esta categoría.

En segundo lugar se ubicaron las lesiones, que representaron el 20% del total, mientras que las amenazas alcanzaron el 17%. En menor medida se registraron lesiones culposas o accidentes (216 casos), abuso sexual (107) y otros delitos contra las personas (251). Desde el organismo se aclaró que tanto las lesiones como las amenazas pueden incluir situaciones vinculadas a violencia familiar, al igual que las denuncias por abuso sexual.

El apartado de violencia muestra con claridad el impacto diferencial según género: el 68% de las víctimas fueron mujeres (2015 casos), frente a un 32% de varones (932). A su vez, la franja etaria más afectada se ubica entre los 26 y 35 años, seguida por el grupo de 36 a 45. En mujeres, el 28,35% de los casos se concentra entre los 26 y 35 años y el 22,95% entre los 36 y 45; mientras que en varones estos rangos también lideran las estadísticas.

Imagen ilustrativa.

En relación a las lesiones, se registraron 702 denuncias, un 33% más que en el trimestre anterior. El 59% de las víctimas fueron mujeres (411 casos), nuevamente con mayor incidencia entre los 26 y 45 años. Además, el informe destaca que el 98% de los hechos correspondieron a lesiones leves, mientras que en 17 casos fueron graves, incluyendo situaciones que implicaron riesgo de vida, inutilización laboral prolongada o secuelas permanentes.

Por su parte, las amenazas totalizaron 601 denuncias, lo que implica un aumento del 14%. El 60% de las víctimas fueron mujeres y más de la mitad se concentra entre los 26 y 45 años. En este punto, se detalla que el 10% de los casos (63) fueron amenazas agravadas, es decir, aquellas en las que se busca obligar a una persona a actuar contra su voluntad.

Finalmente, los datos sobre violencia familiar y de género indican que se registraron 1542 denuncias en el período analizado, una cifra superior al trimestre previo y prácticamente igual a la del mismo período de 2024. El 75% de las víctimas fueron mujeres, y dentro de ese universo, el 51% tiene entre 26 y 45 años.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios