En Mar del Plata bajó la pobreza al 27,5%: 183 mil marplatenses son pobres

El Instituto de Estadísticas y Censos, informó hoy que la pobreza en Argentina bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre del año respecto del segundo semestre de 2024, y afectó al 31,6% de las personas.

En tanto, en General Pueyrredon, la pobreza durante el primer semestre del 2025 fue del 27,5% lo que representa una caída del 1,4% en comparación a la última medición. En tanto, respecto al primer semestre del 2024, la diferencia es del 18,7%.

De esta manera, 183 mil personas en Mar del Plata y Batán son pobres, lo que representa a 45.104 hogares. En tanto, 43 mil se encuentran en situación de indigencia.

A nivel nacional, el INDEC, informó que la proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en el 24,1%, donde reside el 31,6% de la población. Dentro de ese conjunto, el 5,6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, que incluye al 6,9% de las personas.

En comparación con el segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una baja de 4,5 puntos porcentuales en hogares y de 6,5 puntos porcentuales en personas. En tanto, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos porcentuales en personas.

En cuanto a los grupos de edad, según condición de pobreza, destacaron que el 45,4% de las personas de 0 a 14 años formaron parte de los hogares bajo la línea de pobreza. En tanto, el porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 37,0% y 27,7%, respectivamente; mientras que la población de 65 años y más, el 10,8% de las personas se ubicó bajo la línea de pobreza.

Por otro lado, tomando en cuenta que la brecha de la pobreza es la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, INDEC observó que la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 37%.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios