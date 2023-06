En mayo una familia necesitó $217.916 para no ser pobre

Durante el quinto mes del año, la canasta básica total (CBT) -que establece el umbral de la pobreza-, aumentó 7,2%, por debajo de la inflación del 7,8% para el mismo mes. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $217.916 para no ser considerada pobre, según informó el INDEC.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó también un incremento del 5,2%, por lo que ese hogar requirió de $99.053 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

De acuerdo al último informe del organismo estadístico correspondiente a mayo de 2023, la variación de las canastas en su medición interanual se ubicó por encima del índice de inflación, que subió 114,2%.

En concreto, la línea que mide la indigencia subió 5,2% en mayo y tuvo una aceleración de 122,6% interanual, mientras que la evolución de la canasta que fija el umbral de la pobreza fue de 7,2% en el quinto mes del año y acumuló una suba de 118,6% interanual.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en mayo, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $70.523 para no caer bajo la pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $173.486 en mayo para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $217.916.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se requirió una suma de $229.199.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte,los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en mayo fueron:

Una persona requirió de $32.056 para no ser indigente.

De $78.857 para una familia de tres miembros.

Un hogar de cuatro integrantes precisó $99.053.

Una familia compuesta por cinco personas requirió $104.182.

Fuente: Todo Noticias

Comentarios

comentarios