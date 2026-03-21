En medio de un nuevo alerta meteorológico, el municipio atendió más de 30 reclamos: árboles, postes y hasta semáforos caídos

El municipio desplegó un operativo integral por incidentes vinculados a las fuertes lluvias y ráfagas que azotan a Mar del Plata desde la madrugada. El alerta amarillo se extiende hasta la noche.

En medio del alerta meteorológico amarillo que rigió durante la madrugada y la mañana de este sábado en Mar del Plata, y que se extendió para la tarde y la noche de hoy, la Municipalidad de General Pueyrredon desplegó un operativo integral para atender las distintas situaciones generadas por las lluvias y el viento que azotan a la ciudad: se registraron más de 30 reclamos.

De acuerdo con el relevamiento de Defensa Civil, entre las más de 30 intervenciones reportadas figuran árboles caídos, postes de luz y telefonía afectados, una voladura parcial de techo en una vivienda que no requirió evacuación, la caída de un cartel publicitario y un semáforo dañado.

El parte oficial indicó además que distintas áreas municipales continuaban trabajando de manera coordinada durante toda la jornada. En ese marco, cuadrillas del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) realizaron tareas de remoción de árboles y ramas caídas en distintos puntos de la ciudad, mientras que personal de Tránsito implementó cortes preventivos en sectores comprometidos para resguardar la seguridad y facilitar los trabajos.

Por su parte, desde Obras Sanitarias se llevaron adelante recorridas preventivas, mientras que el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) intervino en el levantamiento de columnas y postes caídos en el semáforo de avenida Arturo Alió y Alvarado, y también en la zona de la Base Naval.

Entre los episodios más relevantes, el municipio destacó la caída de un árbol sobre un vehículo estacionado en Santa Fe al 1600. Al llegar al lugar, el personal constató que no había ocupantes y avanzó con el retiro del auto para eliminar el riesgo y liberar la vía pública. También se trabajó en la intersección de avenida Colón y Buenos Aires, donde un árbol de gran porte obstruía la calzada.

Además, se realizaron intervenciones por un semáforo afectado y por distintos incidentes vinculados a desprendimientos de mampostería y otras estructuras, que fueron señalizados y derivados a las áreas correspondientes para su resolución.

El escenario se dio en medio de una jornada marcada por la continuidad de los alertas amarillos por lluvia y viento en todo General Pueyrredon, tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según el SMN, para este sábado rige un alerta amarillo por lluvia durante la tarde y otro por viento para la tarde y la noche.

Desde el municipio recomendaron evitar circular por zonas anegadas o con obstáculos, no manipular cables caídos, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, recordaron que los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, con el Same al 107 o con la Policía al 911.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por lluvia

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por viento

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Fuente: Mi8

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