En respuesta al Gobierno y a la CGT, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras convoca a movilizar esta tarde

Como todos los día 4 de cada mes desde el 4 de enero en nuestra ciudad, se desenvolverá hoy una nueva movilización contra la instalación de plataformas petroleras en mar argentino y las costas de Mar del Plata.

«Durante los últimos días, distintos sectores políticos y patronales han salido a dar su apoyo al proyecto extractivista del Gobierno Nacional, que permite la exploración sísmica y explotación petrolera offshore en la costa bonaerense. Uno de los pronunciamientos a favor más resonantes fue el de la CGT Mar del Plata, catalogando al proyecto contaminante como «la oportunidad del desarrollo y el empleo». Cabe destacar que nuestra ciudad cuenta con importantes ramas de la industria, como la gastronomía, el turismo, el puerto, la pesca y el cordón frutihorticola. Sin embargo, más del 65% de sus trabajadores se encuentran en negro y/o en condiciones precarias de trabajo. La central sindical, apoya al gobierno en su apuro por sacar petroleo del mar, pero no dice nada de la situación local.» Declaró Rocío García, de Tribuna Ambiental, en la Asamblea por unmar libre de petroleras.

«Lo de mayor trabajo y desarrollo viene a cuenta de convencer a la población de algo que en otros países no funcionó. No solamente porque profundizó la precariedad laboral si no porque provocó desastres importantes como derrames de petróleo que el Estado no supo controlar». Agregó, Rocío.

«Al mismo tiempo, los informes de impacto ambiental están hechos por empresas que así mismo contrata el mismo gobierno y las empresas involucradas en el emprendimiento, no es abierto a quienes investigamos sobre el tema, los trabajadores estudiantes etcétera».

La movilización será hoy a partir de las 17hs desde la Rambla en Los Lobos.

Comentarios

comentarios