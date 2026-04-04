En un duelo de necesitados, Aldosivi sumó un punto que no le sirve ante Estudiantes (RC) en el Minella

En el segundo partido al mando de Israel Damonte, el Tiburón no pasó del 0-0, lleva 3 goles en 12 partidos y sigue en zona de descenso.

Segundo partido de Aldosivi al mando de Israel Damonte tras la derrota 0-2 ante Argentinos, también de local. En este caso, ante un rival directo: Estudiantes de Río Cuarto, en zona de descenso al igual que el local.

En un partido de trámite cerrado, la chance más clara para la visita llegó sobre el arranque del complemento de la mano de Gabriel Alanís Se quedó mano a mano con Axel Werner, lo eludió y, con arco libre, estrelló la pelota contra el palo izquierdo del arquero Tiburón.

Sin embargo, pasados los 20′ del complemento, Aldosivi tuvo su ráfaga de ocasiones de gol: un remate que pasó por encima del travesaño por parte de Federico Gino y un tiro desde adentro del área de Natanael Guzmán tras una jugada individual que tapó Agustín Lastra.

Las cosas empeoraron para el dueño de casa cuando el zaguero Maximiliano Zalazar, a 10′ del final, cometió una infracción sobre Valiente que le valió la tarjeta roja producto de dos amonestaciones.

En el primer minuto de 4 agregados, Axel Werner se vistió de bombero atajando un remate de Ostchega a quemarropas.

A pesar de jugar con uno menos en el cierre del compromiso, los de Damonte pudieron aguantar la embestida de la visita para un 0-0 final que no le sirve a ninguno de los dos.

Con este resultado, ambos equipos siguen en zona roja, ya que Estudiantes (RC) es el último ubicado en ambas tablas, por lo que el segundo descenso sería para el Tiburón, hoy situado en el anteúltimo lugar de la anual.

El próximo partido del conjunto del puerto será en Córdoba ante Belgrano el próximo viernes 10 de abril desde las 21, en busca de su primer triunfo en 13 partidos.

Formaciones

Aldosivi: Werner; González, Zalazar, Novillo, Román; Leys, Rolón, Gino; Villarreal, Arias, Palavecino. DT: Israel Damonte.

Estudiantes (RC): Lastra; Antonini, Maffini, Valenti, Cobos; Cabrera, Talpone; González, Garnerone, Alanís; Bajamich. DT: Gerardo Acuña.

Fuente: Mi8

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