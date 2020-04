Coronavirus: Conferencia de prensa del intendente Guillermo Montenegro y la secretaria de Salud Viviana Bernabei

Dos tripulantes del puerto con coronavirus: “Los barcos quedan en cuarentena, nadie puede bajar”



Así lo indicó el intendente Guillermo Montenegro al realizar una conferencia de prensa junto a la secretaria de Salud, Viviana Bernabei. A ambos tripulantes se les realizará un segundo testeo para confirmar que tengan el virus.

Dos tripulantes de diferentes barcos dieron positivo por coronavirus y esta tarde el intendente Guillermo Montenegro aseguró que “los barcos quedan en cuarentena”.

Por un llamado al SAME se conoció que luego de dos testeos masivos que habían realizado diferentes empresas a sus tripulantes, dos de ellos tienen Covid 19. “Uno es de un barco que está volviendo hacia nuestra ciudad y otro de un barco que no había zarpado. A partir de ahí salió todo el protocolo de prevención. Esos barcos quedan en cuarentena, esas personas no pueden bajar del barco”, remarcó el jefe comunal.

“Con un segundo análisis vamos a esperar la positivada de los casos. Hay que determinar el nexo epidemiológico de ambos casos en caso de ser positivo. Un barco probablemente quedará en rada, que es el que está volviendo. Y en el amarrado la gente queda en cuarentena”, aseguró.

Asimismo, manifestó que se esperan los segundos testeos para determinar que tengan coronavirus. “Tenemos que tener en claro que son asintomáticos, no tienen ninguna de las patologías. Tiene que ver un poco con lo que venimos planteando en la búsqueda de casos asintomáticos. Entre ayer y hoy se hicieron más de 200 hisopados en personas que son asintomáticas y que han venido de otros países”, apuntó Montenegro.

“Se va a investigar a todos los nexos con estas dos personas. Al hacer testeos masivos uno va a encontrar asintomáticos. El 80% transcurre la enfermedad sin síntomas”, comentó.

Fuente: mardelpata.telefe.com

