ENARGAS comenzó la campaña de verano sobre Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informa que inició la Campaña de verano sobre Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono y Uso Responsable del Gas.

Bajo la consigna “El monóxido de carbono no se toma vacaciones” el Ente Regulador puso en marcha, a través de su Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, distintas acciones para brindarle a los usuarios y usuarias información y consejos para generar conciencia en lo que respecta al uso responsable y eficiente del servicio de gas natural y, en consecuencia, a la prevención de accidentes vinculados a la inhalación de monóxido de carbono.

Al respecto es importante resaltar que, si bien los cuidados en relación a la presencia de monóxido de carbono en los hogares suelen ser tenidos en cuenta con mayor rigurosidad durante el período invernal; es pertinente aclarar que muchos de los accidentes que ocurren en los meses de verano en las zonas turísticas son provocados por la falta de mantenimiento de las instalaciones de los artefactos que funcionan a gas natural y de sus ventilaciones.

Dado que algunas propiedades permanecen cerradas y sin uso durante gran parte del año, las ventilaciones de los artefactos gasodomésticos pueden deteriorarse o los conductos obstruirse, dificultando así la correcta evacuación de gases al exterior.

Es por ello que desde el ENARGAS se promueve que, antes de iniciar las vacaciones en una casa de veraneo, se hagan revisar las instalaciones de gas por un gasista matriculado teniendo en cuenta que son ellos los únicos que pueden hacer instalaciones, reparaciones o modificaciones.

Cabe recordar que el monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico producto de la combustión incompleta del gas, cuya inhalación provoca lesiones graves a la salud y puede llegar a ser mortal. El CO es inoloro, incoloro e insípido, por lo que no podemos detectarlo con nuestros sentidos. Estas características lo hacen sumamente peligroso dado que, si se respira, puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos.

