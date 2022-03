ENCUENTRO HOMENAJE A FEDERICO MARTIN ARAMBURU  LOS PUMAS CLASSIC en MAR DEL PLATA

El sábado 9 de abril llegaran nuevamente a Mar del Plata las LEYENDAS DEL

RUGBY ARGENTINO llamados PUMAS CLASSIC.

Esta vez para homenajear junto con los amigos de PURAMALTA Rugby, que

son los veteranos del COMERCIAL RUGBY CLUB de la Sierra de Los Padres,

a un amigo en común, el ex Puma de bronce, FEDERICO MARTIN

ARAMBURU, asesinado hace unos días en Francia

Pumas Classic consolida una relación entre ex jugadores de todo el país, en

forma voluntaria y solidaria, apoyando causas y proyectos, compartiendo

deportes y alegrías en forma natural sin ninguna mediación oficial. Siempre

alertas ante cualquier necesidad, fomentando acciones que enorgullecen y

movilizan. Siempre se han destacado a la hora de crear vínculos con la gente

Los lazos de amistad de PUMAS CLASSIC con los queridos PURAMALTA de

COMERCIAL se han forjado gracias al encuentro del año pasado y a este

homenaje que se le rendirá junto a todos sus amigos.

Nombre como los de Eliseo Branca que es coach y jugadores como Rafael

Madero, Bernardo Stortoni, Pablo Sciarreta, Juan Pablo Angelillo, Pablo

Gambarini, Simón Boffelli, Santiago Van der Ghote,, Gonza Tiesi, Pablo Viel,

Yanguela, Peto Crexell, Aguja Gomes, Fabian Turnes entre otros.

Programa:

Día Sábado: 11:00 hs Clínica de Rugby con Infantiles y juveniles.

12:00 hs Homenaje a FEDE MARTIN ARAMBURU

14.00 hs Partido East and West: con jugaores de la ciudad y la zona

15.00 hs Partido Pura Malta XV vs Pumas Classic como siempre en

COMERCIAL RUGBY CLUB en Sierra de Los Padres

