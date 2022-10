Energía undimotriz: la importante investigación detrás de un robo

A principios de semana, una empresa marplatense que recopila datos del comportamiento del mar, detectó que robaron un panel solar de una boya de monitoreo ambiental ubicada aguas adentro. El objetivo de esta boya es recolectar datos útiles para la investigación y el desarrollo de la producción de energía undimotriz.

El robo detuvo el funcionamiento de los dispositivos que recababan datos y generó sorpresa entre los investigadores que se dedican diariamente a recolectar los datos que transmite el dispositivo. Para conocer más detalles del hecho y profundizar sobre la investigación en torno a este tipo de energía renovable, Portal Universidad se puso en contacto con Sofía Díaz Vélez, ingeniera a cargo del gerenciamiento del proyecto.

Respecto del robo del panel solar, Díaz Vélez explicó: “Los datos de la boya se transmiten por internet desde una página donde yo los veo todos los días. Entre esos datos veo varios gráficos y uno de los gráficos es de la batería de la boya. Lo primero que observamos es que la batería, que todo el tiempo se cargaba, de repente no se cargaba más. Ante esta situación, lo primero que pensamos es que se había dañado o desconectado el panel. Son imprevistos que pueden pasar, nosotros trabajamos constantemente en la resolución de ese tipo de cuestiones”.

“Sin embargo, tras hablar con Prefectura, que siempre nos asiste en el mantenimiento de la boya, un barco de esa fuerza se acercó hasta el lugar y me comunicaron que el panel no estaba. Estaba el soporte del panel intacto, el conector del cable no estaba arrancado, no se cayó porque la boya no estaba golpeada, la rosca del soporte no estaba rota. Esa boya la ajustamos nosotros mismos y no existe posibilidad de que se cayera sólo. Se ve todo perfecto, salvo que no está el panel”, agregó.

Asimismo detalló que la boya no se encuentra en un lugar de fácil acceso, se encuentra ubicada a un kilómetro y medio de la costa y a 700 metros del extremo de la Escollera Sur. “No se puede llegar nadando, al menos tuvieron que utilizar un kayak o algún tipo de embarcación. Es muy difícil estar cuidando la boya todo el tiempo, como protejo algo que está ahí, la verdad que yo no imaginaba el robo como una posibilidad”, aseguró.

¿Qué datos registra la boya?

Consultada respecto de la función que cumple la boya en la investigación de la generación de energía undimotriz, Díaz Vélez dijo: “Esta boya se enmarca dentro de un proyecto de investigación y desarrollo que llevamos a cabo desde QM Equipment en vinculación con el CONICET. Tiene como objetivo probar una tecnología sobre la costa de Mar del Plata que permite aprovechar la energía undimotriz, una energía renovable marina que se extrae del movimiento de las olas del mar”.

“Para esta investigación es necesario recabar datos del oleaje medido. Hasta el momento no teníamos esos datos, por eso pusimos una boya de monitoreo ambiental en julio y ya tuvimos una contingencia con la boya, que tuvimos que sacarla y restablecerla, pero hace un mes que registra una continuidad de datos valiosos para la validación de los modelos matemáticos. Estos modelos permiten estimar el potencial del desarrollo undimotriz: se registran datos de altura, de oleaje y de otros parámetros como velocidad del viento, la temperatura del aire y del agua. Son datos súper valiosos para nosotros y para cualquier investigación relacionada con estos parámetros”, expresó.

Por otro lado, consultada sobre si es la única boya de este tipo presente en la región, Vélez Díaz explicó: “Nosotros tenemos esta sola. La realidad es que en Argentina no se caracteriza por tener muchos datos del oleaje. Se pueden encontrar datos satelitales pero datos medidos no abundan. Este fue el primer problema que nos encontramos para trabajar en la energía undimotriz y una sola boya no es la solución mágica, necesitamos más”.

El potencial de la energía undimotriz

La energía undimotriz se presenta como una alternativa que consiste en utilizar el movimiento del oleaje y la fluctuación de las mareas para producir energía renovable. Sobre el potencial de esta novedosa forma de generar energía, la investigadora dijo: “El Instituto Nacional del Agua tiene mapeado a través de modelos matemáticos el potencial, pero para eso necesita datos que corroboren estos modelos. Cuantos más datos tenga mejor va a ser la estimación así que es un trabajo en conjunto. Es importante destacar que en Argentina tenemos 5000 km de costa que podríamos aprovechar y necesitamos investigar este recurso porque no lo conocemos con exactitud”.

“Es importante empezar a trabajar en este tipo de tecnologías y capacitarnos para ir formándonos como país, por así decirlo, en este tipo de tecnologías que están en investigación en todo el mundo. Al día de hoy no existe una tecnología estándar que marque el camino a seguir, entonces es un campo donde hay grandes posibilidades para la innovación”, afirmó.

Asimismo, con relación al proyecto que se desarrolla en Mar del Plata, Díaz Vélez detalló: “Este proyecto obtuvo un subsidio del Estado Nacional por 3 años y tenemos como objetivo no sólo trabajar en esta tecnología concreta. Si bien el objetivo principal es llevar la tecnología a toda la costa y probarla, la realidad es que también buscamos fortalecer las capacidades de todos los laboratorios que van a ensayar y aplicar la energía undimotriz. Queremos sentar las bases para el desarrollo y buscamos establecer una plataforma de ensayos sobre la Escollera Norte”.

A pesar del robo, la investigación no se detiene

Finalmente, Díaz Vélez expresó que más allá del contratiempo generado por el robo del panel solar, la boya será reparada y se retomará la recolección de datos con celeridad. Sobre este aspecto dijo: “Vamos a reponer el panel inmediatamente, pero obviamente lo que me gustaría solicitar es que todas las personas que estén cerca de la boya, ya sea de forma recreativa o porque trabajan en la zona, la cuiden”.

“Nadie se tendría que aproximar, habría que llamar la atención a quienes se acercan. El único bote que contactar la boya es el de Prefectura. Ni siquiera nosotros nos acercamos para tomar datos, solo para el mantenimiento. Lo normal es que no haya nadie y está ubicada en un punto donde no interfiere con ninguna ruta navegable”, concluyó.

