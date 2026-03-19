Entre multas y cancelaciones, Flybondi abre programa de retiros voluntarios

La empresa aérea implementa un programa de retiros para “optimizar su eficiencia operativa” y “rediseñar su estructura organizacional”.

La empresa Flybondi abrió un proceso de retiros voluntarios para sus empleados con la intención de reducir su planta permanente, en medio de un contexto complejo y marcado por la falta de disponibilidad de flota propia, multas, demoras y cancelaciones diarias que afectan a miles de usuarios.

De acuerdo a sitios especialistas en aviación, la apertura de dicho proceso forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa. “La compañía está enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera», aseguró el periodista especializado Norberto Dupesso.

Esta noticia se da en medio de un escenario complejo para la compañía low cost. De hecho, una investigación de Aviacionline que analizó la operación de Flybondi entre octubre de 2025 y enero de 2026 reveló un panorama de vulnerabilidad sistémica que va más allá de simples contingencias.

Con un Completion Factor del 79,7%, la compañía se situó en una zona de riesgo técnico crítico: en términos prácticos, uno de cada cinco vuelos programados nunca aterrizó en su destino original.

En este contexto, van casi cinco meses en los que Flybondi opera con casi la mitad de los aviones, y han llegado a tener 16 en el piso por falta de pago. Esto impacta de lleno en las cancelaciones: de lunes a jueves de esta semana, los vuelos cancelados fueron 88.

Además, la compañía sumó esta semana una nueva multa. Fue el sancionada por inconvenientes producidos en el verano y volvió a cancelar vuelos la semana pasada y en el inicio de esta por aviones que tiene parados.

El Gobierno neuquino le aplicó una multa de $ 228.917.600 por incumplimientos en la atención e información a los usuarios. Es por las cancelaciones de la low cost en enero, cuando más de 22.000 pasajeros no pudieron viajar en 150 vuelos domésticos y regionales previstos en el comienzo de la temporada.

Fuente: Agencia DIB

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